TFF 1. Lig'de yabancı rüzgarı: 16 takım, 108 yabancı

Bursaspor ve Altınordu'nun yabancı oyuncu kullanmadığı ligde 16 takım, sezonun ilk yarısında tam 108 yabancı oyuncuya forma şansı verdi.

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresinde 108 yabancı uyruklu futbolcu forma giydi.

Statü gereği kadrolarında en fazla 10 yurt dışı kökenli futbolcu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı oyuncuyla mücadele edebiliyor.

ve 'un sadece yerli futbolculara şans verdiği ligde diğer 16 ekip ilk yarı boyunca 108 farklı yabancı ismi sahaya sürdü.

Daha fazla takım

Aias Osman, ile Tuzlaspor'da, Aldin Cajic ise İstanbulspor ile Tuzlaspor'da forma şansı buldu.

'ın 9 yabancıyla oynadığı ligde, Adana Demirspor, , Aydeniz Et , Bereket Sigorta Ümraniyespor, ve Tuzlaspor 8'er, Ankaraspor, İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor 7'şer, Ankara Keçiörengücü, Beypiliç ve Yılport Samsunspor 6'şar, Akhisarspor 5, 2 da yabancı futbolcuya şans verdi.

'dan 12 futbolcu

İlk devre 38 ülkeden yabancı futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'de, Nijerya'dan 12, 'den 10, ile 'nden ise 7'şer oyuncu süre aldı.

Bu ülkeleri Bosna Hersek, (6), , , Kamerun (5), Arnavutluk, Mali, (4), Kosova (3), Benin, , , , Slovenya (2), , Azerbaycan, Belarus, , Burkina Faso, Büyük Britanya, , Gambiya, Gine, , İspanya, İsrail, İtalya, İzlanda, Liberya, Litvanya, , Suriye, Togo ve (1) izledi.

2 oyuncu formayı çıkarmadı

Ligin ilk yarısında forma giyen yabancı isimlerden, Adana Demirspor’da Emilijus Zubas ve Menemenspor'da Gentian Selmani tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı.

Ligin ilk devresinde toplam 139 kez rakip fileleri havalandıran yabancı oyuncular içinde, Altay'dan Marco Paixao 12 golle zirvede yer aldı. Giresunsporlu Ibrahima Balde'nin 7 gole ulaştığı ligde, Tuzlaspor'dan Thuram, Balıkesirspor'dan Antonio Mrsic ve Adanaspor'dan Ognjen Ozegovic ise 6'şar gol attı.