TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu

TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre ilk yarının fikstürü şöyle:

1. hafta

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-Ankara Keçiörengücü

Daha fazla takım

Menemenspor-

Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Akhisarspor-Tuzlaspor

-Yılport Samsunspor

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-İstanbulspor

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2. hafta

Yılport Samsunspor-Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor

Eskişehirspor-Adanaspor

Altınordu-Bursaspor

Adana Demirspor-Boluspor

Giresunspor-Menemenspor

İstanbulspor-Altay

Tuzlaspor-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor

3. hafta

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

Altay-Eskişehirspor

Boluspor-Altınordu

Akhisarspor-Balıkesirspor

Menemenspor-Tuzlaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

Osmanlıspor-Adana Demirspor

Bursaspor-Giresunspor

Ümraniyespor-İstanbulspor

4. hafta

Adana Demirspor-Adanaspor

Eskişehirspor-Ümraniyespor

Altınordu-Osmanlıspor

Tuzlaspor-Bursaspor

Giresunspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Altay

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor-Menemenspor

Yılport Samsunspor-Akhisarspor

5. hafta

Adanaspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Akhisarspor-Menemen Spor

Bursaspor-Balıkesirspor

Boluspor-Tuzlaspor

Altay-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Giresunspor

Yılport Samsunspor-İstanbulspor

6. hafta

Giresunspor-Adanaspor

Adana Demirspor-Ümraniyespor

Menemen Spor-Bursaspor

Balıkesirspor-Boluspor

Eskişehirspor-Yılport Samsunspor

Altınordu-Altay

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor-Akhisarspor

Tuzlaspor-Osmanlıspor

7. hafta

Ümraniyespor-Altınordu

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü

İstanbulspor-Eskişehirspor

Boluspor-Menemenspor

Adanaspor-Tuzlaspor

Osmanlıspor-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor

Akhisarspor-Bursaspor

Altay-Giresunspor

8. hafta

Giresunspor-Ümraniyespor

Balıkesirspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor

Bursaspor-Boluspor

Tuzlaspor-Altay

Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Eskişehirspor-Akhisarspor

Menemenspor-Osmanlıspor

9. hafta

Yılport Samsunspor-Altınordu

Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü

Altay-Balıkesirspor

Adanaspor-Menemenspor

Ümraniyespor-Tuzlaspor

Akhisarspor-Boluspor

Osmanlıspor-Bursaspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor

10. hafta

BalıkesirsporÜmraniyespor

Altınordu-İstanbulspor

Bursaspor-Adanaspor

Menemenspor-Altay

Giresunspor-Yılport Samsunspor

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Eskişehirspor

Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor

Boluspor-Osmanlıspor

11. hafta

Eskişehirspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor

Yılport Samsunspor-Tuzlaspor

Ümraniyespor-Menemenspor

Adanaspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor

Altay-Bursaspor

Akhisarspor-Osmanlıspor

İstanbulspor-Giresunspor

12. hafta

Bursaspor-Ümraniyespor

Osmanlıspor-Adanaspor

Tuzlaspor-İstanbulspor

Boluspor-Altay

Balıkesirspor-Yılport Samsunspor

Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Akhisarspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Giresunspor-Eskişehirspor

13. hafta

Adana Demirspor-Altınordu

İstanbulspor-Balıkesirspor

Yılport Samsunspor-Menemenspor

Eskişehirspor-Tuzlaspor

Ümraniyespor-Boluspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor

Akhisarspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor

Altay-Osmanlıspor

14. hafta

Osmanlıspor-Ümraniyespor

Menemenspor-İstanbulspor

Bursaspor-Yılport Samsunspor

Giresunspor-Adana Demirspor

Adanaspor-Altay

Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Altınordu-Akhisarspor

Balıkesirspor-Eskişehirspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

15. hafta

Altay-Akhisarspor

Giresunspor-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor

Eskişehirspor-Menemenspor

Adana Demirspor-Tuzlaspor

İstanbulspor-Bursaspor

Yılport Samsunspor-Boluspor

Ümraniyespor-Adanaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Osmanlıspor

16. hafta

Altay-Ümraniyespor

Akhisarspor-Giresunspor

Boluspor-İstanbulspor

Osmanlıspor-Yılport Samsunspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

Adanaspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor

Tuzlaspor-Altınordu

Menemenspor-Ankara Keçiörengücü

Bursaspor-Eskişehirspor

17. hafta

Ümraniyespor-Akhisarspor

Altınordu-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay

Giresunspor-Tuzlaspor

Adana Demirspor-Menemenspor

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

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Eskişehirspor-Boluspor

Yılport Samsunspor-Adanaspor

İstanbulspor-Osmanlıspor