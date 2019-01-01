1. Lig

TFF 1. Lig takvimi belli oldu

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TFF
TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

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Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Altay-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Balıkesirspor

Editörün Seçtikleri

Osmanlıspor-Boluspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor

Eskişehirspor-Keçiörengücü

Akhisarspor-Adanaspor

Fatih Karagümrük-Bursaspor

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Hatayspor-Altınordu

Giresunspor-Menemenspor

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