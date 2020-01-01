1. Lig

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? TFF 1. Lig'in yayıncısı kim?

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TFF 1. Lig
TFF
19 Haziran Cuma günü perdelerini yeniden açacak TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonunun kalan maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

14-16 Mart tarihlerinde oynanan 28. hafta maçlarının ardından ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Hangi takımlar Süper Lig'e yükselecek? Hangi takımlar 2. Lig'e düşecek? Bu soruların cevabı kalan haftalarda verilecek.

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de oynanan maçlar beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

TFF 1. Lig maçları internetten izlenebilecek mi?

Maçlar ayrıca beIN Connect uygulaması ve internet sitesi üzerinden online olarak da izlenebiliyor.

TFF 1. Lig'de haftanın maçları

19 Haziran Cuma

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    20:00 | Balıkesirpor - Menemenspor

    20:00 | BB Erzurumspor - Eskişehirspor

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    17:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

    20:00 | Altay - Akhisarspor

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    20:00 | Boluspor - Altınordu

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    20:00 | Adana Demirspor - Osmanlıspor

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