TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? TFF 1. Lig'in yayıncısı kim?
14-16 Mart tarihlerinde oynanan 28. hafta maçlarının ardından ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Hangi takımlar Süper Lig'e yükselecek? Hangi takımlar 2. Lig'e düşecek? Bu soruların cevabı kalan haftalarda verilecek.
TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de oynanan maçlar beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.
TFF 1. Lig maçları internetten izlenebilecek mi?
Maçlar ayrıca beIN Connect uygulaması ve internet sitesi üzerinden online olarak da izlenebiliyor.
TFF 1. Lig'de haftanın maçları
19 Haziran Cuma
20:00 | Giresunspor - Adanaspor
20:00 | İstanbulspor - Hatayspor
20 Haziran Cumartesi
17:30 | Keçiörengücü - Bursaspor
20:00 | Balıkesirpor - Menemenspor
20:00 | BB Erzurumspor - Eskişehirspor
21 Haziran Pazar
17:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
20:00 | Altay - Akhisarspor
22 Haziran Pazartesi
20:00 | Adana Demirspor - Osmanlıspor