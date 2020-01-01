TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? TFF 1. Lig'in yayıncısı kim?

19 Haziran Cuma günü perdelerini yeniden açacak TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonunun kalan maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

14-16 Mart tarihlerinde oynanan 28. hafta maçlarının ardından ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Hangi takımlar Süper Lig'e yükselecek? Hangi takımlar 2. Lig'e düşecek? Bu soruların cevabı kalan haftalarda verilecek.

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de oynanan maçlar beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

TFF 1. Lig maçları internetten izlenebilecek mi?

Maçlar ayrıca beIN Connect uygulaması ve internet sitesi üzerinden online olarak da izlenebiliyor.

TFF 1. Lig'de haftanın maçları

19 Haziran Cuma

Daha fazla takım

20:00 | -

20:00 | İstanbulspor -

20 Haziran Cumartesi

17:30 | Keçiörengücü -

20:00 | Balıkesirpor - Menemenspor

20:00 | -

21 Haziran Pazar

17:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

20:00 | - Akhisarspor

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20:00 | -

22 Haziran Pazartesi

20:00 | -