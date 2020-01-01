Avrupa Ligi

Teve2 nasıl izlenir? Teve2 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

Goal Türkiye
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Teve2
Rangers - Galatasaray maçını yayınlayacak olan Teve2 kanalına dair tüm bilgiler...

Şifresiz yayın yapan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yayınlayacak olan Teve2 kanalı SD ve HD görüntü kalitelerinde yayın yapıyor.

Teve2 nasıl izlenir?

Şifresiz yayın yapan Teve2 kanalını izlemek için Türksat uydusundan yayın almanız ya da diğer TV platformlarını kullanmanız gerekmekte.

Teve2 kaçıncı kanalda?

Digiturk: 54. kanal

D-Smart: 21. kanal

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    Türksat Kablo TV: 32. kanal

    Turkcell TV+: 32. kanal

    Tivibu: IPTV ve Uyduda SD yayın 356. kanalda; Uyduda HD yayın 51. kanalda

    Teve2 frekans bilgileri

    Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Teve2 kanalının frenaks bilgileri şöyle:

    HD yayın için:

    Haberin devamı aşağıda

    Frekans: 12245
    Polarizasyon: H - Yatay
    Kapsama: Doğu
    SR: 27500
    FEC: 5/6
    Sistem: DVB-S2
    Modülasyon: 8PSK

    SD yayın için: 

    42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

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