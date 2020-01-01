Teve2 nasıl izlenir? Teve2 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

Rangers - Galatasaray maçını yayınlayacak olan Teve2 kanalına dair tüm bilgiler...

Şifresiz yayın yapan ve UEFA play-off turunda ile arasında oynanacak maçı yayınlayacak olan Teve2 kanalı SD ve HD görüntü kalitelerinde yayın yapıyor.

Teve2 nasıl izlenir?

Şifresiz yayın yapan Teve2 kanalını izlemek için Türksat uydusundan yayın almanız ya da diğer TV platformlarını kullanmanız gerekmekte.

Teve2 kaçıncı kanalda?

Digiturk: 54. kanal

D-Smart: 21. kanal

Daha fazla takım

Türksat Kablo TV: 32. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Tivibu: IPTV ve Uyduda SD yayın 356. kanalda; Uyduda HD yayın 51. kanalda

Teve2 frekans bilgileri

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Teve2 kanalının frenaks bilgileri şöyle:

HD yayın için:

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Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

SD yayın için:

42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6