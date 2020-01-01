Teve2 nasıl izlenir? Teve2 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...
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Teve2
Şifresiz yayın yapan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yayınlayacak olan Teve2 kanalı SD ve HD görüntü kalitelerinde yayın yapıyor.
Teve2 nasıl izlenir?
Şifresiz yayın yapan Teve2 kanalını izlemek için Türksat uydusundan yayın almanız ya da diğer TV platformlarını kullanmanız gerekmekte.
Teve2 kaçıncı kanalda?
Digiturk: 54. kanal
D-Smart: 21. kanal
Türksat Kablo TV: 32. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Tivibu: IPTV ve Uyduda SD yayın 356. kanalda; Uyduda HD yayın 51. kanalda
Teve2 frekans bilgileri
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Teve2 kanalının frenaks bilgileri şöyle:
HD yayın için:
Frekans: 12245
Polarizasyon: H - Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK
SD yayın için:
42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6