Teun Koopmeiners'in Juventus'taki durumu kısa süre içinde tamamen değişmiş gibi görünüyor. Calciomercato'nun haberine göre, kadro içindeki son gelişmeler Hollanda Milli Takımı'nın 32 kez formasını giymiş oyuncusuyla ilgili yeni soru işaretleri doğuruyor.

Koopmeiners, teknik direktör Luciano Spalletti'nin hiyerarşisinde giderek daha da geriye düşüyor. Bunun temel nedeni ise Douglas Luiz'in dönüşü. Brezilyalı oyuncu şu ana kadar sezon öncesi hazırlık döneminde son derece güçlü bir performans sergiliyor.

Douglas Luiz, geçen sezon Nottingham Forest ve Aston Villa'ya kiralanmıştı, ancak şimdi Juventus'ta yeniden şansını deniyor. Bu da Koopmeiners'in yeni bir rakip daha kazandığı anlamına geliyor ve sezon daha başlamadan forma rekabetini kaybetmiş gibi görünüyor.

Calciomercato, “Luiz'in performansı Koopmeiners'in geleceğini tamamen altüst ediyor” derken, Hollanda Milli Takımı oyuncusunun ayrılığı ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Çünkü Koopmeiners daha fazla süre almak istiyor.

Premier League bir çıkış yolu olabilir. Aston Villa ile Manchester United'ın Koopmeiners'i radarına aldığı belirtiliyor. Juventus ise yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Ancak kiralık formülü de ihtimaller arasında yer alıyor. Juventus'un bu durumda belirli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istediği ifade ediliyor. Habere göre, Koopmeiners'in ayrılığı için şu anda “ciddi adımlar” atılıyor.