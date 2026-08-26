Kısa süre önce Manchester City'ye transfer olan Faslı Ayoub Bouaddi, eski kulübü Lille'e duygusal bir mesajla veda ederek Fransız kulübüne derin minnettarlığını dile getirdi.

Manchester City, bugün çarşamba günü resmi internet sitesinden, Ayoub Bouaddi'yi Lille'den kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayarak 2031 yılına kadar takımda kalacak.

Çok sayıda basın haberi, Bouaddi transferinin İngiliz kulübünün kasasına 100 milyon euroya mal olduğunu belirtti.

Transferinin resmen açıklanmasının ardından Bouaddi, resmi "X" hesabından Lille taraftarlarına uzun bir veda mesajı yönelterek şunları söyledi: "Sevgili Lille taraftarları, size veda etmek hiçbir zaman kolay değil. Lille, büyüdüğüm, öğrendiğim ve en üst seviyede ilk duygularımı yaşadığım yer. Genç akademisinden ilk antrenmanlarıma, bu formayı giydiğim ilk dakikalardan büyük Avrupa gecelerine kadar her adım hafızama kazınmış olarak kalacak."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Bu maceraya katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum: Bana şansımı veren teknik direktörlere, teknik ve idari kadro üyelerine, sağlık ekibine, yönetime ve daha geniş anlamda kulübün tüm çalışanlarına. Her biri, kendine has bir şekilde, her gün kulübün başarısına katkıda bulunuyor ve kariyerimde önemli bir rol oynadı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sizlerle çok şey öğrendim. Bazılarınız, profesyonellik dünyasını keşfederken yanımdaydı ve yerimi bulmamda bana yardımcı oldu."

Devam etti: "Soyunma odasında, antrenmanlarda ve deplasman maçlarında, zaferlerde olduğu gibi zorlu anlarda da birlikte geçirdiğimiz tüm bu anları özenle saklayacağım. Ve son olarak, size teşekkür ederim sevgili taraftarlar. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyordu ve bu renkleri sizlerin önünde temsil etmek büyük bir gurur kaynağıydı."

Şöyle tamamladı: "Bugün, Lille'den derin bir minnettarlık duyarak ayrılıyorum. Daha sonra hangi formayı giyersem giyeyim, Lille her zaman benim bir parçam olarak kalacak ve bu kulübü kalbimde saklayacağım. Her şey için teşekkür ederim."

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