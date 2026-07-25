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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Ter Stegen’in Ajax’a transferi yine tehlikede: yeni sorun bu

Transfers
Barcelona
Ajax
M. ter Stegen

Marc-André ter Stegen'in Ajax'a transferi yeniden çok daha karmaşık bir hal aldı. Marca'dan transfer uzmanı Matteo Moretto'nun aktardığına göre, cuma günü neredeyse tamamlanmış bir anlaşmadan söz edilirken, görüşmeler son saatlerde yeniden tıkandı.

Cuma günü, FC Barcelona kalecisinin Amsterdam'a transferinin önünde artık hiçbir engel kalmamış gibi görünüyordu. Ter Stegen'in Ajax'a ayrılığı neredeyse tamamlanmıştı, Barça da transfere yeşil ışık yakmıştı ve Hollanda'ya yapılacak yolculuk yalnızca an meselesi gibi duruyordu.

Ancak Moretto'nun açıkladığı üzere, durum artık tamamen değişti. Başlangıçta bir formalite gibi görünen süreç, İspanya transfer piyasasının 'yazın en büyük transfer dizilerinden biri' haline gelen dosyada yeni bir engele dönüştü.

Başlangıçta sorun ağırlıklı olarak vergi tarafındaydı, ancak artık Alman kalecinin maaşının paylaşımı konusunda da bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bu nedenle müzakereler yeniden çıkmaza girdi.

Barcelona, finansal fair play kuralları nedeniyle daha fazla taviz vermek istemiyor. Katalan kulübü pozisyonunu koruyor, bu da Ajax'ın görüşmeleri ileri taşıması için çok az alan bırakıyor.

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Ajax da şu anda Ter Stegen transferini yine de sonuçlandırmak için ek adım atamıyor. Bu nedenle transfer yeniden tamamen tıkanmış durumda ve kısa vadede hızlı bir ilerleme ihtimali de görünmüyor.

Yine de önümüzdeki günlerde yeniden netlik kazanması beklentisi var. Her iki kulübün de transferi sonuçlandırmak adına hâlâ bir uzlaşmanın mümkün olup olmadığına karar vermesi gerekecek.

Şimdilik Ter Stegen Barcelona'da kalıyor. Alman kaleci, Ajax ile Barça'nın kalan pürüzleri giderip gideremeyeceğini bekliyor; böylece Johan Cruijff ArenA'ya kiralık transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netleşecek.

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