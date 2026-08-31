Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya sıralamasında 49. sırada yer alan Arjantinli Mariano Navone karşısında 4 saat 36 dakika süren maraton bir mücadelenin ardından 5 sette mağlup olarak, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birinde ABD Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti.

Navone, Djokovic karşısında 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1'lik skorla kariyerinin en büyük galibiyetini elde ederek, 2005 yılındaki vatandaşı Guillermo Coria'nın ardından, dört büyük turnuvadan birinde Sırp yıldızı eleyebilen yalnızca ikinci Arjantinli oyuncu oldu.

Djokovic'in elenmesi büyük bir şok etkisi yarattı; zira Sırp tenisçi, ABD turnuvasındaki önceki katılımlarında ilk turda üst üste 19 galibiyet elde etmişti. Oyunun büyük yıldızlarından rakipleri karşısında ilk turlarda ise mağlubiyet görmeden 37 galibiyete ulaşmıştı.

ABD Açık'ta 4 kez şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki Djokovic'in güçlü başlangıcına rağmen Navone, zorlu bir Amerika yaz sezonunda bir kez daha sıkıntı yaşayan Sırp tenisçinin düşen fiziksel enerjisinden yararlanarak mücadelenin gidişatını yavaş yavaş tersine çevirmeyi başardı.

Djokovic, Cincinnati Masters Turnuvası'na da ilk turda Arjantinli Thiago Agustin Tirante karşısında mağlup olarak veda etmişti. Senaryo New York'ta daha acımasız bir biçimde tekrarlandı ve Djokovic, kendisini ilk maçından itibaren bir büyük turnuvanın dışında buldu.

Navone, maçın ardından şunları söyledi: "İnanılmaz bir şey ve benim için çok şey ifade ediyor. Bu tecrübeli oyuncu karşısında beş sette galip gelmek her gün yaşanan bir şey değil." Navone, tenis tarihinin en büyük oyuncularından birini ve üzerinde uzun süre parladığı bir kortta yenmenin mutluluğunu dile getirdi.

Arjantinli oyuncu ayrıca şunları ekledi: "Bu bir rüya, şimdi iyileşmem, uyumam ve hazırlanmam gerekiyor." Bu sözlerle Djokovic karşısında verdiği fiziksel mücadelenin zorluğuna işaret etti.

Djokovic, New York taraftarlarına dokunaklı bir şekilde veda etti; korttan ayrılmadan önce taraftarlar için hatıra imzaları atmaya özen gösterdi. Bu sahne, bunun turnuvadaki son katılımı ve belki de Flushing Meadows kortlarındaki son maçlarından biri olabileceğine dair tahminleri artırdı.

Öte yandan Navone'nin kariyerinin en büyük galibiyetini kutlamak için fazla vakti olmayacak; zira iki gün sonra oynayacağı bir sonraki maçında İsviçreli Stanislas Wawrinka ile İtalyan Matteo Berrettini arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.