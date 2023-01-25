Manchester United menajeri Erik ten Hag, Paris Saint-Germain'in Marcus Rashford'ı transfer etmek istemesini kulübü için olumlu görüyor.

PSG, Rashford'ı istiyor

Ten Hag bu ilgiden memnun

"Umarım tüm oyuncuları isterler" diyor

NE OLDU? Marcus Rashford'ın Manchester United ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Kırmızı Şeytanlar onunla sözleşme uzatmadan önce PSG, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

NE SÖYLENDİ? Erik Ten Hag, kendisine PSG'nin Rashford'a olan ilgisi sorulduğunda şunları söyledi: "Umarım kulüpler tüm oyuncularımızla ilgilenirler. Bu, iyi bir iş çıkardığımızı gösterir. Takım daha iyi performans gösteriyor, aynı şekilde biz de. O zaman iyi yoldayız diyebilirim çünkü önce İngiltere'nin sonra da Avrupa ve dünyanın en iyi takımını oluşturmak istiyoruz."

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RASHFORD İÇİN SIRADA NE VAR? Rashford ve arkadaşları, 25 Ocak'ta İngiltere Lig Kupası yarı finalinin ilk maçında Nottingham Forest'ı yenmeye çalışacak.