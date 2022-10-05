Ten Hag, Pep Guardiola'ya derbi gününde alınan 'ders' için teşekkür etti : United, City sayesinde 'gerçekle yüzleşti'

Doğa Başak Öztürk|
Ten-Hag-Pep-City-UtdGetty
Manchester UnitedPremier LigMan CityMan City vs Manchester UnitedE. ten HagGuardiola

Erik Ten Hag, Pep Guardiola ve Manchester City'ye, derbi gününde kendilerine bir 'ders' verdikleri için teşekkür etti.

NELER OLDU? Manchester United, pazar günü Manchester City karşısında 6-3 kaybetti. Ten Hag ekibinin bu yenilgiden ders çıkaracağını açıkça belirtti.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, basın toplantısında konuya ilişkin olarak şu şekilde konuştu: "Aksilikler olacak. Arsenal'ı yendik, Liverpool'u yendik. Pazar günü kötü bir gün geçirdik. City daha iyiydi, bunu kabul etmek zorundayız ama kabul edilemez performansımızı kabul edemeyiz. Rakibe saygı duyacaksınız ama felsefemize ve ilkelerimize de bağlı kalacağız."

"Arsenal'i ve Liverpool'u yenerek özgüven kazanabiliriz ama şimdi Man City ile gerçekle yüzleşiyoruz. Pep ve City'e bize verdiği ders için teşekkürler. Çok daha iyi şeyler yapmalıyız."

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Ten Hag - Pep 2022-23Getty Images
Fernandes - Linedlof Man Utd 2022-23Getty Images
Man City 6-3 Man UtdGetty Images

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın öğrencileri, 6 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Omonya ile karşılaşacak. 9 Ekim Pazar günü ise Everton'a konuk olacak.

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