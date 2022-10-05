Ten Hag, Pep Guardiola'ya derbi gününde alınan 'ders' için teşekkür etti : United, City sayesinde 'gerçekle yüzleşti'

Erik Ten Hag, Pep Guardiola ve Manchester City'ye, derbi gününde kendilerine bir 'ders' verdikleri için teşekkür etti.

NELER OLDU? Manchester United, pazar günü Manchester City karşısında 6-3 kaybetti. Ten Hag ekibinin bu yenilgiden ders çıkaracağını açıkça belirtti.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, basın toplantısında konuya ilişkin olarak şu şekilde konuştu: "Aksilikler olacak. Arsenal'ı yendik, Liverpool'u yendik. Pazar günü kötü bir gün geçirdik. City daha iyiydi, bunu kabul etmek zorundayız ama kabul edilemez performansımızı kabul edemeyiz. Rakibe saygı duyacaksınız ama felsefemize ve ilkelerimize de bağlı kalacağız."

"Arsenal'i ve Liverpool'u yenerek özgüven kazanabiliriz ama şimdi Man City ile gerçekle yüzleşiyoruz. Pep ve City'e bize verdiği ders için teşekkürler. Çok daha iyi şeyler yapmalıyız."

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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Getty Images

Getty Images

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın öğrencileri, 6 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Omonya ile karşılaşacak. 9 Ekim Pazar günü ise Everton'a konuk olacak.