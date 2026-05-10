Telstar rahat bir galibiyet aldı ve doğrudan küme düşmeyi önledi

Eredivisie'nin sondan bir önceki haftasında, pazar öğleden sonra tüm maçlar aynı anda oynandı. FC Volendam, Excelsior ile 1-1 berabere kalarak 16. sırada kaldı; bu nedenle küme düşme tehlikesi hâlâ devam ediyor. Rotterdam ekibi ise bu sonuçla Eredivisie'de bir yıl daha kalmayı garantiledi. Telstar, Heracles Almelo'yu 3-0 yenerek üç önemli puanı hanesine yazdırdı. Anthony Correia'nın takımı bu sayede doğrudan küme düşmekten kurtuldu, ancak henüz tamamen güvende değil. Fortuna Sittard, evinde PEC Zwolle'yi 3-2 yendi. Her iki takımın da artık oynayacak bir şeyi kalmamıştı ve bu sezon ligde kalmayı garantilemiş durumdalar.



Excelsior - FC Volendam 1-1



Volendam, ikinci dakikada gol atarak maça hızlı bir başlangıç yaptı. Benjamin Pauwels, ilk top temasında topu uzak köşeye göndererek skoru 0-1 yaptı. Güçlü bir dönemden sonra Excelsior, Woudestein'da skoru eşitledi. Bir köşe vuruşunda talihsiz Gibson Yah, topun kafasından kendi kalesine girmesini izledi: 1-1.



İkinci yarıda Ruben den Uil'in takımı iki takım arasında daha güçlü olan taraf olmaya devam etti, ancak her iki takım da bir daha gol atamadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Rotterdamlılar büyük sevinç yaşadı, çünkü Excelsior bu beraberlikle Eredivisie'de bir sezon daha kalmayı garantiledi.

Palingboeren'in Kralingen'de berabere kalmasından dolayı küme düşme endişeleri henüz ortadan kalkmadı. Önümüzdeki hafta Telstar ile oynanacak önemli son maçta Volendam, küme düşme tehlikesinden kesin olarak kurtulabilir.

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (3-2)

Fortuna, 28 Şubat'tan bu yana ilk kez PEC Zwolle'yi 3-2 mağlup etti. Duivenstijn, Sierhuis ile bir paslaşmaya girdi; Sierhuis topu topuk vuruşuyla geri pasladı ve Duivenstijn, 16 metre çizgisinin hemen önünden sağ alt köşeye şutunu gönderdi (1-0). İlk yarı bu skorla sona erdi.



Fortuna ikinci yarıya hızlı başladı. Yassin Oukili doğru yerdeydi ve seken topu kalenin ortasına göndererek skoru 2-0'a getirdi. 65. dakikada Kaj Sierhuis'un muhteşem golüyle ev sahibi takım skoru 3-0'a getirdi. Top, ceza sahasının hemen dışında Sierhuis'un ayaklarına geldi. Forvet hiç düşünmeden sol üst köşeye muhteşem bir vuruş yaptı (3-0).



PEC, Gabriel Reiziger'in Brandenhorst'un üzerinden topu aşırtmasıyla skoru 3-1'e getirdi. Maçın son dakikalarında PEC, Buurmeester'in golüyle skoru 3-2'ye getirince maç heyecanlandı. Ancak maç berabere bitmedi ve Fortuna uzun zamandır ilk kez galip geldi. Telstar - Heracles Almelo (3-0) Telstar, küme düşen Heracles Almelo'yu ağırladı. Heracles'in artık hiçbir şey için oynamadığı bir dönemde, Telstar ise küme düşme mücadelesinde puanlara çok ihtiyaç duyuyordu. İlk yarıda birkaç küçük fırsat dışında pek bir şey olmadı.



İkinci yarıda dikkat çekici bir an yaşandı: hakem Serdar Gözübüyük maçı yönetemeyecek duruma geldi ve dördüncü hakem Joshua Kuipers ile değiştirildi. Ardından Telstar, Guus Offerhaus'un golüyle maçı açtı. Kısa süre sonra Tyrese Noslin ve Jeff Hardeveld de skoru 2-0 ve 3-0'a getirdi. Luka Kulenovic 93. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle Telstar, doğrudan küme düşmekten kurtuldu. Önümüzdeki hafta, Eredivisie play-off'ları için hayati önem taşıyan FC Volendam ile belirleyici bir maç bekliyor.