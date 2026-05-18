Telstar'ın aradığı isim bulundu: Anthony Correia'nın halefi bu

Telstar, Anthony Correia'nın yerine geçecek ismi belirledi. Henk Brugge, önümüzdeki sezon Velsen-Zuid'da baş antrenörlük görevini üstlenecek. Het Algemeen Dagblad'ın haberine göre, Brugge sc Heerenveen'den transfer oldu.

Brugge şu anda sc Heerenveen'de Robin Veldman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor. Bu görevi Kees van Wonderen ve Robin van Persie'nin yönetiminde de üstlenmişti.

Böylece Brugge, takımdan ayrılan Correia'nın yerine geçecek. Telstar'ın başarılı teknik direktörü, yazın ardından kariyerine FC Utrecht'te devam edecek.

Telstar, önümüzdeki sezon da VriendenLoterij Eredivisie'de yer alacak. Geçtiğimiz Pazar günü takım, FC Volendam'ı 1-2 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Brugge daha önce Feyenoord, PEC Zwolle ve KNVB'nin altyapı takımlarında görev yapmıştı. Bu, profesyonel futbolda baş antrenör olarak üstlendiği ilk görev.



