Telstar'da Anthony Correia'nın halefi belli oldu gibi görünüyor

Kees Luijckx, geçtiğimiz hafta sonu Spakenburg'daki pazarda Telstar'ın yeni teknik direktörü olacağı tahmin edilen ismi duydu. Vriendenloterij Eredivisie'de alt sıralarda yer alan takım, bu yaz FC Utrecht'te Ron Jans'ın yerine geçecek olan Anthony Correia'nın halefini arıyor.

"Dün (Pazar, ed.) Spakenburg'daki ünlü fırının bulunduğu pazardaydım," diye açıkladı, daha önce NAC Breda ve Roda JC Kerkrade gibi takımlarda forma giymiş olan eski defans oyuncusu ESPN'e verdiği röportajda. "Orada fırıncı bana şöyle dedi: Duydun mu? Chris de Graaf Telstar'a geliyor. Bu haber köyde herkesin dilinde."

Luijckx, İkinci Lig ekibi Spakenburg'un teknik direktörü De Graaf'ın Telstar'a gelmesini olumlu karşılıyor. "Bunun oldukça heyecan verici bir fikir olduğunu söylemeliyim. Özgeçmişiyle olduğu kadar cesaretiyle de kulübe çok yakışır."

De Graaf (38), neredeyse tüm hayatı boyunca İkinci Lig'de şu anda beşinci sırada yer alan Spakenburg ile bağlantılı. John de Wolf'un yardımcısı olarak çalıştı ve 2021'den beri birinci takımın baş antrenörlüğünü yapıyor.

Telstar ile adı anılan teknik direktör, 2022/23 sezonunda Spakenburg ile Eurojackpot KNVB Kupası'nda yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Bu süreçte FC Utrecht gibi takımlar elendi. PSV, balıkçı köyünden gelen kulübün kupa hayallerine son verdi.

De Graaf, bir gün profesyonel futbolda çalışmak istediğini gizlemiyor. Genç teknik direktör, bu sezon kupa turnuvasında Spakenburg'u eleyen FC Twente'de staj yapıyor.