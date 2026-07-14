Telemans'ın ardından... Manchester United, yaz transfer döneminde 3 yeni transferi hedefliyor

Bir basın haberine göre, Manchester United bu hafta gerçekleştirdiği bir dizi transferin ardından 3 transfer daha yapmaya çalışıyor.

Orta saha oyuncusu André Santos, yedek kaleci Karl Darlow ve Yuri Tielemans takıma katıldı.

United ayrıca kadrosunun derinliğini artırmak için üçüncü bir orta saha oyuncusu, bir sol kanat oyuncusu ve bir forvet transfer etmek istiyor.

Kulübün üst düzey kaynakları "The Sun" gazetesine, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Marcus Rashford'un transferini kolaylaştırmanın Manchester United için acil bir mesele haline geleceğini söyledi.

Manchester United bu yaz resmi olarak herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedi; Rasmus Hoiland’ın Napoli’ye 38 milyon sterlin karşılığında transferi, geçen Ağustos ayında anlaşmaya varılan bir sezonluk kiralama sözleşmesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmişti.

28 yaşındaki Rashford’un satışı, Manchester United için bir öncelik olarak görülüyor ve tüm taraflar, Dünya Kupası’nın ardından üç hafta sürecek zorunlu ara döneminde bir anlaşmaya varmaya istekli.

Manchester United, Rashford’un üst üste ikinci sezon kiralanmasına izin vermeme konusunda ısrarcı.

Kulüp, West Ham'ın kanat oyuncusu Crescencio Somerville'i Rashford'un uygun bir alternatifi olarak belirlemiş durumda ve herhangi bir hamlenin Marcus'un satışına bağlı olması bekleniyor.

Manchester United, Bournemouth'un orta saha oyuncusu Alex Scott ile hâlâ ilgileniyor, ancak onun için tahmin edilen 80 milyon sterlinlik bedeli ödemeye hazır değil.

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Aurélien Tchouaméni'yi kadroda tutmak istiyor; Adam Warton ve Carlos Paleba'nın piyasa değerleri ise Scott'ınkine yakın seviyelerde.

İngiltere Premier Lig kulüplerinin, Ağustos sonu başlayacak yeni sezona yetişmek için transferleri tamamlamak üzere daha fazla zamanı var.

Manchester United’ın ilk maçı 22 Ağustos’ta yeni yükselen Hull City ile olacak ve transfer piyasası 1 Eylül’de kapanacak.