Teknik patrondan Marcus Rashford'a ağır eleştiri: "63 yaşındaki antrenörümüzü oynatmayı tercih ederim"

Ruben Amorim, Manchester United'ın Fulham'ı mağlup ettiği maçın ardından gözden çıkardığı Marcus Rashford'ı ağır bir şekilde eleştirdi.

Rashford, Fulham maçında yine forma giyemedi

Kırmızı Şeytanlar deplasmandan 1-0 galip ayrıldı

Amorim, Rashford'ı eleştirdi

NE OLDU? Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de karşı karşıya geldiği Fulham'ı deplasmanda 78. dakikada Lisandro Martinez'in kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Ruben Amorim'in gündeminde uzun süredir formasından uzak kalan Marcus Rashford vardı.

NE SÖYLENDİ? Muhabirlere konuşan Amorim, formasından uzak kalan Rashford için şunları söyledi: "Bu kadar uzak kalmasının nedeni antrenmanlar. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Her gün, her ayrıntıyı görüyorum. Yani eğer kendisini değiştirmezse ben de fikrimi değiştirmem."

Ardından Amorim, Marcus Rashford yerine 63 yaşındaki kaleci antrenörleri Jorge Vital'i oynatmayı tercih edeceğini söyledi: "Onun yerine Jorge Vital'i oynatmayı tercih ederim. Her gün maksimumu vermeyen bir oyuncudan ziyade Vital'i oynatırım. Bu yüzden bu konuda fikrim değişmeyecek."

BÜYÜK RESİM: Marcus Rashford, Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United’ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Ruben Amorim, Manchester United'ı Kasım 2024'te devralmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de 23 haftada topladığı 29 puanla 12. sırada yer alıyor. Amorim'in takımı ligdeki son 10 maçından yalnızca üç galibiyet alabilirken diğer maçlardan 6 mağlubiyet 1 beraberlikle ayrıldı.

SIRADA NE VAR? Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak'ta FCSB'ye karşı oynayacak. Ardından ligde 2 Şubat'ta Crystal Palace'ı konuk edecekler.