Teknik direktörlüğe adım atan Arda Turan, Eyüpspor'a ilk transferini Galatasaray'dan yapacak

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Arda Turan, Eyüpspor'a ilk transferini efsane olduğu takım Galatasaray'dan yapacak.

Arda Turan, Eyüpspor'un başına geçti

1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veriyorlar

Arda'nın hedefinde Galatasaraylı oyuncu var

NE OLDU? 36 yaşındaki Arda Turan, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'un yeni teknil direktörü oldu. Sabah'ın haberine göre, Arda Turan, Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ü kiralık olarak Eyüpspor'a kazandırmak istiyor. Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu transfere sıcak bakıyor.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Arda Turan, Eyüpspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SIRADA NE VAR? Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına 16 Nisan'da Göztepe deplasmanında çıkacak.