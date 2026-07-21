Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaila Sarr, İngiliz kulübünün kendisiyle temas kurduğunu ortaya koyan haberlere yanıt olarak Manchester United'ın kendisi için tek "hayalindeki kulüp" olduğunu açıkça itiraf ederek, bu yaz Manchester United'a transferinin kapısını sonuna kadar araladı.

İngiliz uzman internet sitesi "TeamTalk", bu ayın 2 Temmuz'unda, Manchester United'ın Sarr'ın menajeriyle Old Trafford'a olası bir transfer konusunda görüşmeler yaptığını ortaya koymuştu. Bu gelişme, kulübün 28 yaşındaki forvetin 2026 Dünya Kupası finallerinde Senegal Milli Takımı ile sergilediği performansa büyük hayranlık duymasının ardından geldi; oyuncu bu turnuvada dört gol atmış ve bir gol pası vermişti.

Senegal medyasının aktardığı açıklamalarında Sarr son derece net konuştu: "Hayalimdeki kulüp mü? Açıkçası, tek bir kulüp var. Manchester United'ı tüm kalbimle seviyorum ve en ateşli taraftarlarından biriyim." Bu sözler transfer isteğinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.

Açık heyecanına rağmen Sarr, Senegal Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda nihai kararın mevcut kulübünün elinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Crystal Palace ile 3 yıllık bir sözleşmem var; karar vermek onlara kalmış. Futbol benim mesleğim ve onu oynamaktan keyif alıyorum."

Manchester United, Youri Tielemans ve Andre Santos'un 85 milyon sterlin karşılığındaki transferlerini tamamladıktan sonra hatlarını güçlendirmeyi hedefliyor; ayrıca Roma'nın yıldızı Manu Koné'yi 51 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak için görüşmeler yürütüyor.

Geçen sezon Crystal Palace'ı 9 golle tarihi UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıyan ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan, tüm kulvarlarda 20 gol atan Sarr, Benjamin Sesko'nun yedek forveti olarak ideal bir seçenek olarak görülüyor.

Kaynaklar, Crystal Palace'ın oyuncunun değerini yaklaşık 50 milyon sterlin olarak belirlediğini, ancak United'ın transferi finanse etmek için önce Joshua Zirkzee'den kurtulması gerekeceğini belirtiyor.