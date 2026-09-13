Tek golle Napoli, Bologna'nın çilesini artırdı

Napoli, bugün oynanan ve iki takımı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya getiren maçta, İtalya Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında Bologna'yı 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Böylece güneyin ekibi, ligdeki yolculuğunda üç yeni puan topladı.

Maçın tek golü, 66. dakikada Stanislav Lobotka'dan geldi. Napolili oyuncu, Bologna'nın filelerini havalandırmayı başararak takımına üstünlüğü kazandırdı ve bu gol, karşılaşmanın ev sahibi ekip lehine sonuçlanması ve son düdüğe kadar üstünlüğün korunması için yeterli oldu.

Maçta Bologna adına yedinci dakikada Arthur Theate'in bir golü de vardı ancak hakem, video teknolojisine başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.









Napoli, puanını 6'ya yükselterek İtalya Ligi puan tablosunda dokuzuncu sıraya yerleşti. İlk dört haftada iki galibiyet ve iki mağlubiyet alan ekip, bu süreçte dengesini yeniden bulmayı ve üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor.

Buna karşılık Bologna, ligdeki kötü sonuçlarına devam etti. Puanı bir puanda takılı kalan takım on altıncı sırada yer alarak şu ana kadar hiçbir galibiyet elde edemedi ve İtalya Ligi'ndeki ilk dört maçında bir beraberlik ve üç mağlubiyetle yetindi.

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