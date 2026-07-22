Tek engel... Rashford'un Tottenham'a transferi neden hâlâ gerçekleşmedi?

Marcus Rashford, Manchester United'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Kulüp, oyuncunun Barcelona ile geçirdiği başarılı bir kiralık sezonun ardından yüksek maaşından kurtulmak isterken, İngiliz milli oyuncu kariyerindeki bir sonraki adımı arıyor.

Tottenham Hotspur, 28 yaşındaki forvetle 40 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir teklifle anlaşmayı hedefliyor; zira Rashford, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde hücum hattını güçlendirmek için ideal bir seçenek olarak görülüyor.

Rashford, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve burada 14 gol atıp 10 asist yaptı, ancak kalıcı bir sözleşmeye kavuşamadı.

United'ın maaş yükünü hafifletmek için oyuncuyu satmak istemesiyle birlikte, oyuncunun geleceği hâlâ askıda.

Ancak asıl engel, Manchester United'ın oyuncuyu Premier Lig'deki yerli bir rakibe satmayı reddetmesinde yatıyor; kulüp, Rashford'un kendilerine karşı en iyi seviyesine geri dönmesinden çekiniyor.

Caught Offside sitesinin aktardığına göre, Arsenal ve Chelsea da Rashford'u kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında anılıyor, ancak aynı durum onlar için de geçerli.

Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Tottenham, Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke ile anlaşmasının ardından güçlü takviyelere ihtiyaç duyuyor.

Hem kanatta hem de gerçek bir forvet olarak oynayabilen Rashford, anında bir katkı sağlayabilir.

Rashford şu anda İngiltere dışına transfer olmayı tercih ediyor. Barcelona onun durumunu takip ederken, oyuncunun sıcak bakmadığı Türk kulüplerinden de sınırlı bir ilgi söz konusu. Aynı kaynağa göre, uygun yurt dışı teklifleri gelmezse United tutumunu yumuşatmak zorunda kalabilir.