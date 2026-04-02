Tek bir sezonun ardından... Avrupalı bir dev, Ceda İttihad'ın yıldızına göz dikti

Avrupa'nın dev kulüplerinden biri, "Kaplanlar"a katıldığından bu yana sadece bir sezon geçiren Ceda İttihad kulübünün yıldız oyuncusunu, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için gözüne kestirdi.

Suudi "Al-Youm" gazetesinin aktardığı Portekiz basını haberlerine göre, Porto kulübü, gelecek yaz transfer döneminde Al-Ittihad'ın genç kanat oyuncusu Portekizli Roger Fernandes ile sözleşme imzalamak istiyor.

Bu haber, Roger'ın Portekiz liginden ayrılmasından sadece bir sezon sonra geldi. Roger, basın haberlerine göre 32 milyon avroluk bir transfer ücretiyle geçen yaz transfer döneminde Al-Ittihad'a katılmıştı.

O zamandan beri 20 yaşındaki oyuncu, "Kaplanlar" ile çeşitli turnuvalarda 24 maça çıktı, bu maçlarda 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Ayrıca okuyun: Ani sakatlık... Youssef El-Nassiri, Al-Ittihad ve Al-Hazm maçında forma giyemeyecek mi?

Fernandes'in, 2023 ile 2025 yılları arasında A takımda oynamadan önce, altyapısında yetiştiği Sporting Braga ile Portekiz futbolunda dikkat çekici bir kariyere sahip olduğu belirtiliyor.

Bu süre zarfında genç Portekizli oyuncu, Sporting Braga formasıyla 91 maça çıktı ve bu maçlarda 12 gol attı, 17 asist yaptı.