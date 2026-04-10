Tek bir şartla... Robertson, İngiliz devine yaklaşıyor

Liverpool'un sol bek oyuncusu Andy Robertson, önümüzdeki yaz serbest transfer olarak bir İngiliz devine transfer olmaya çok yaklaştı.

Liverpool kulübü Perşembe akşamı, 32 yaşındaki Robertson'ın mevcut sezonun sonunda sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacağını duyurdu. Böylece, "Anfield"de başarılarla dolu dokuz yıllık kariyerine son verecek.

Tottenham, geçtiğimiz Ocak ayında İskoç milli oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeler yapmıştı, ancak Liverpool yönetimi sezon ortasında ayrılmasına izin vermeyi reddetti.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Tottenham Hotspur, Londra kulübünün Premier Lig'de kalmayı başarması şartıyla, önümüzdeki yaz Robertson'ı bedelsiz transfer etmek üzere çoktan anlaştı.

Robertson'ın tüm dikkatini Liverpool'a vermesi nedeniyle, diğer Avrupa kulüplerinin de yoğun ilgisi altında, oyuncu ile Tottenham arasında anlaşma henüz kesinleşmedi.

İngiliz gazete, Tottenham'ın kış transfer döneminde yaptığı çalışmalar ve Robertson'a sunulan teklifin cazibesi nedeniyle, Londra kulübünün küme düşmemesi halinde transferi tamamlamak için ideal bir konumda olduğunu belirtti.

Tottenham, sezonun bitimine yedi maç kala, Premier Lig sıralamasında 17. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinden sadece bir puan farkla uzak. Ayrıca



