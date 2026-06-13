Tek bir durum, Flahovic'i Barcelona'nın masasına geri getiriyor

İspanyol basında bugün Cumartesi günü yer alan bir habere göre, Juventus'un Sırp forveti Dušan Vlahović'in menajerleri, bu yaz Barcelona'ya oyuncuyu teklif etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Katalan kulübü şu ana kadar ciddi bir adım atmamış olsa da, transferle ilgili tüm rakam ve verilere zaten sahip. Oyuncu ise 30 Haziran'da sona erecek olan Juventus sözleşmesini yenilemeden kariyerine devam ediyor.

Juventus, Vlahovic'in sözleşmesini yenilemek için yeni bir girişimde bulunmayı planlarken, Barcelona yönetimi Arjantinli forvet Julian Alvarez'i en büyük öncelik olarak görüyor ve onun için beklemeyi tercih ediyor. Bununla birlikte, transfer piyasası kapanana kadar mevcut durumu değişmezse, Vlahovic yine de ilgi çekici bir seçenek olmaya devam edecek.

Gazete, Barcelona ile Vlahovic arasındaki temasların şu ana kadar asgari düzeyde kaldığını ve sadece bilgi alışverişi yapıldığını belirtti. Sırp forvet, sabit ve değişken tutarlar arasında müzakere edilebilecek, yıllık yaklaşık 8 milyon avroluk bir maaş talep ediyor. Ayrıca, en az iki yıllık bir sözleşme imzalanmasını da şart koşuyor. Bu rakamlar, onu elinde tutmak için sadece 5 milyon euroluk bir teklif sunan Juventus ile yaptığı görüşmelerdeki rakamlarla aynı.

Haberlere göre, Barcelona yönetimi Vlahovic'e yakın kaynaklara, oyuncunun şu anda ana seçenek olmadığını bildirdi. Bu durum, oyuncuyu Avrupa'da başka bir kulüp aramaya itti. Vlahovic, Bayern Münih ve İngiltere Premier Ligi'ndeki birçok kulübün yanı sıra İtalya'da Napoli ve Juventus'un da ilgisini çekiyor.

Gazete, Katalan kulübün üst düzey bir forvet transfer etmeyi hedeflediğini ve Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için tüm çabayı göstereceğini belirtti. Ancak yönetim, Atletico Madrid ile müzakerelerin karmaşık ve yavaş olacağını ve ancak Dünya Kupası'nın bitiminden sonra sonuçlanabileceğini de biliyor. Alvarez transferi sonuçsuz kalırsa ve net bir alternatif bulunmazsa, Vlahovic'in şansı artacak ve alternatif bir koz haline gelecektir.