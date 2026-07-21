FC Bayern, Michael Olise ile kesinlikle sözleşmesini uzatmamalı ve aslında onu hemen satmalıdır – ancak belirli koşullar altında!

İlk olarak L'Equipe, Olise'nin bu yaz Münih'ten Madrid'e transfer olmak istediğini bildirmiş, şimdi de Bild gazetesi, Olise'nin Fransız milli takım arkadaşlarından birinin, gelecekte Real Madrid forması giyme isteğini dile getirdiğini yazıyor. Ancak aynı zamanda, Bayern'in Olise ile sözleşmesini uzatmak istediği de belirtiliyor.

Oyuncu ile kulüp arasında görüşmelerin yakında gerçekleşmesi bekleniyor. O zaman her iki taraf için de yolun nasıl devam edeceği belli olacak. Rekor şampiyonunda şu anda durum hala sakin – peki ya Olise, FCB yöneticilerine de transfer isteğini iletirse ne olacak?

Transfer isteğine rağmen yeni sözleşme: FC Bayern Münih’in zaman baskısı yok

Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor; bu nedenle, ayrılma isteği kesinleşse bile, sözleşmeyi önemli ölçüde artırılmış maaşlarla uzatmaya gerek yok – sonuçta, bir yıl sonra büyük olasılıkla aynı drama tekrar yaşanır ve Fransız oyuncu 2027'de Madrid'e gitmesi durumunda, gereğinden birkaç milyon daha fazla maaş ödemiş olmak gibi bir yan etki ortaya çıkar.

Muhtemelen Olise için şu anda elde edilebilecek transfer ücretinden daha yüksek bir rakam bir daha asla elde edilemeyecektir! Sözleşme yeterince uzun süre geçerli ve Olise şu anda hiç olmadığı kadar rağbet görüyor. Bayern’in bu sezonki pazarlık gücü o kadar güçlü ki, bir zamanlar Neymar’ın Barcelona’dan PSG’ye transferinde ödenen, neredeyse müstehcen denebilecek 222 milyon avroluk transfer rekoru bile kırılabilir.

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Michael Olise: Yeni sözleşme sadece çıkış maddesi ile mi?

Sözleşme süresi uzatılırsa bu transfer ücreti hiçbir şekilde artmayacaktır – aksine. Olise şimdi Münih’te sözleşmesini uzatırsa, sözleşmesine bir çıkış maddesi eklemesini isteyeceği kuvvetle muhtemeldir – ki şu anda böyle bir madde yok.

Elbette Olise meselesinin, o dönemki şartlara göre Madrid’e rekor bir transfer ücreti karşılığında transfer olabilecekken, sonunda “beş yıl daha kalarak” Bayern Münih’te bir efsaneye dönüşen Franck Ribéry’nin durumuna benzer bir yöne doğru gelişmesi ihtimali de yok değildir. Ancak zaman artık değişti ve Olise, Ribéry değil.

Olise, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olduğu kesin ve elbette her taraftar onun Bayern’de olabildiğince uzun süre kalmasını diliyor. Ancak gerçekten ayrılmak istiyorsa ve yetkililerle yapacağı görüşmede bunu açıkça belirtirse, Bayern sözleşmesini uzatma çabalarını bırakmalı ve bunun yerine onu rekor bir bedel karşılığında doğrudan Real Madrid’e satmalıdır!