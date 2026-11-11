Tek bir aksilik hesapları altüst edebilir: Inter yıldızının sözleşmesini feshedecek mi?

İnter Milan'da John Stones'un durumuyla ilgili soru işaretleri giderek artıyor. Sezon başından bu yana yalnızca sınırlı dakikalar sahada kalabilen oyuncu, ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kaldı.

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Eski Manchester City yıldızı, son birkaç yılda maç sürekliliğini korumayı başaramadı ve bu durum, İtalyan kulübü içinde fiziksel hazır bulunuşluğunu mercek altına alıyor. Stones, geçtiğimiz 14 Eylül'den bu yana sahalarda görünmedi; İnter'in 5-3 kazandığı Udinese karşılaşmasında sakatlanan oyuncu, ardından Serie A'da altı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçı kaçırdı.

Teknik direktör Cristian Chivu'nun kararıyla Como maçında kadroya geri dönmesine rağmen, forma giymeden yedek kulübesinde kaldı. Stones'un bu sezonki toplam oyun süresi, dört maça yayılan yalnızca 144 dakikada kaldı; Santiago Bernabéu'da Real Madrid karşısında 45 dakika, Monza'ya karşı 15 dakika, Cagliari karşısında 22 dakika, ardından da ilk on birde başladığı tek maç olan ve içinde sakatlandığı Udinese karşılaşmasında 63 dakika forma giydi.

Stones'un sınırlı başlangıcı, düzenli maç sürekliliğini etkileyen tekrarlayan sorunlar yaşamasının ardından fiziksel kapasitesine ilişkin endişeleri teyit ediyor. Geçen sezon toplam 1144 dakikayla yalnızca 18 maça çıkabildi; ayrıca Serie A'da aralık ayı başından mayıs ayı sonuna kadar ilk on birde yer almadı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı ise lig aşamasının ilk dört maçıyla sınırlı kaldı.

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Tüm bu verilere rağmen Chivu hâlâ İngiliz savunmacıya güveniyor ve fiziksel hazır bulunuşluğuna kavuştuğunda yeteneklerinden yararlanabileceği ihtimaline sarılıyor.

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Çarpıcı bir ima: İnter zor bir seçime mi zorlanıyor?

Ancak mevcut durumun ocak ayına kadar sürmesi, İnter yönetimini kış transfer döneminde savunma hattını takviye etmeyi değerlendirmeye itebilir. Bu çerçevede La Gazzetta dello Sport gazetesi, Stones'un iyileşmemesi durumunda İnter'in zorlanabileceği zor bir seçeneği gün yüzüne çıkardı.

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Gazete, uzun süreli sakatlıklarının ve zayıf fiziksel performansının devam etmesi halinde İnter'in onu telafi etmek için kış transfer dönemine gireceğini, bu durumda teknik direktör Chivu'nun kadroda yeni gelen oyuncuya yer açmak zorunda kalacağını, bunun da Stones için ayrılığı ya da sözleşmesinin erken feshiyle sonuçlanabilecek daha zorlu bir döneme kapı araladığını belirtti.

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Bu varsayım şimdiye dek kulüp içindeki resmi tartışmalara girmemiş olsa da, Stones birden fazla açıdan değerlendirilmesi gereken bir oyuncu olmaya devam edecek; zira bir yandan büyük bir tecrübeye ve kupalarla dolu bir geçmişe sahip, ayrıca 2023 yılında Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundaki rolü de cabası. O dönemde savunmacı orta saha mevkiinde forma giymişti; bu da onun stoperdeki geleneksel görevlerinin ötesine geçen taktiksel roller üstlenebilme kapasitesini yansıtıyor.

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Buna karşılık, tekrarlayan sakatlıkları, kendisine uzun süreler boyunca ne ölçüde güvenilebileceğine dair soru işaretleri doğuruyor. Premier Lig'deki son beş sezonda Stones, hiçbir sezon 25 maç barajını aşamadı; 14 maç, ardından 23, 16, 11 ve geçen sezon da yalnızca 9 maç oynadı. Bu sezona gelince, ligdeki sayacı hâlâ üç maçta duruyor.

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