Tek başına forvet oynamaktan rahatsız olan Mbappe, teknik direktör Galtier'e Instagram aracılığıyla göndermede bulundu

Mbappe, Galtier''in verdiği rolden memnun değil

Reims'e karşı oynadığı pozisyonu beğenmiyor

Messi, Ligue 1'deki maçta sakatlandı

NE OLDU? Fransız yıldız, yalnız bir forvet olarak görevlendirilmekten mutsuz görünüyordu ve 'Pivot çetesi' hashtagini kullandığı şifreli bir Instagram hikayesi yükledi. Fransız medyası, Mbappe'nin daha önce başka bir forvetle oynamayı tercih ettiğini söylüyor. Paylaşımın Galtier'i hedef aldığını öne sürdüler.

NE DEDİ? Maçtan sonra Galtier, "Kylian, Leo ve Ney yokken biraz yetim kaldı. Bundan şüphelendim. Maç ilerledikçe daha iyi olacağını düşündüm. Ney' oyuna başlamadı. Çünkü son zamanlarda çok oynuyor.

"Girer girmez iyi ilişkiler gördük. Sayıca az olduğumuz için daha ilginç bir ikinci yarı oldu. Kylian'ın vuruşunda kaleci kurtardı.

BÜYÜK RESİM: Neymar 57. dakikaya kadar yedek kulübesinde kalırken, Lionel Messi baldır sorunu nedeniyle oyun dışı kaldı. Onların yokluğunda, Pablo Sarabia ve Carlos Soler başlangıç ​​kadrosuna dahil edildi ve Mbappe'nin hemen arkasında oynadılar.

DAHA FAZLASI: Mbappe, Galtier'in taktiklerini onaylamadığını ilk kez ima etmiyor. Milli ara sırasında, PSG'ye kıyasla Fransa için Mbappe'nin özgürce oynamasına izin veren Olivier Giroud gibi 9 numara ile birlikte oynamaktan daha rahat olduğunu vurguladı.

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