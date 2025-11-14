Tedesco net konuştu: Bahane aramıyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samandıra’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken takımın son haftalardaki çıkışını, oyuncu performanslarını, derbi yaklaşımını ve kulüpteki çalışma ortamını detaylarıyla değerlendirdi. İtalyan teknik adam, hem saha içi hem saha dışı sürece dair önemli mesajlar verdi.

Tedesco, göreve geldiği dönemde Samandıra’da büyük bir gerginlik olduğunu hatırlatarak, “Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Tek başınıza bir şansınız olmaz. Herkes sakinleşti, işine odaklandı ve ekip olarak bu seviyeye çıktık” dedi. Yalnızca 40 yaşında olmasına rağmen teknik direktörlükte 10 yılı geride bıraktığını belirten Tedesco, “Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır. Problemi her zaman kendimde ararım” sözleriyle kendi çalışma prensibini özetledi.

Golcülerden memnun

Santrfor tartışmalarına da değinen Tedesco, Youssef En-Nesyri’nin yüksek baskı kabiliyetini ve 6 gollük performansını överek, “Bu hiç kötü değil” dedi. Talisca’nın daha az süre almasına rağmen 5 gole ulaşmasının önemli olduğunu belirten Tedesco, “Bu noktada hiçbir problemimiz yok. Dzeko hedef santrfor özelliklerini gösterirdi, Jhon Duran da bunu yapıyor” diye konuştu.

Sakatlığını atlatan Jhon Duran’ın milli ara sonrası daha çok forma bulacağını söyleyen Tedesco, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda herhangi bir değişim olmadığını belirtti. Archie Brown’a dair eleştirileri ise “Gerileme yok. Sadece daha çok savunma görevi üstleniyor, bu yüzden skor katkısı eskisi kadar görünmüyor” diyerek yanıtladı.

Gündem derbi değil

Türk hakemlerin çok saygılı ve kibar olduğunun altını çizen Tedesco, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle ilgili soruları ise geri çevirdi:

“Her maç 3 puan ama derbiler önemlidir, gerçek bu. Yine de önce Rizespor ve Ferencvaros maçlarımız var. Neden Galatasaray maçına odaklanalım? Derbiyi konuşursak ondan önceki maçlara olan odağımızı kaybederiz.”

Eski başkan Ali Koç döneminde göreve gelmiş olmasına rağmen mevcut başkan Sadettin Saran ile çok iyi çalıştığını söyleyen Tedesco, aralarındaki ilişkiyi şu ifadelerle aktardı: “Dinamo Zagreb maçından sonra kendisine ‘Beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın’ dedim. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var.”

Devin Özek'in isyanı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de düzenlenen toplantıda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Takımın oyunundan memnun olduğunu belirten Özek, Tedesco ile her gün saatlerce çalıştıklarını söyledi.

Özek, Leverkusen’de sportif direktörün olmadığı dönemde iki CEO’nun altında çalıştığını hatırlatarak, “Kadroyu birlikte planladık ve namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde beni çaycı, emlakçı yaptılar!” ifadeleriyle dikkat çeken bir serzenişte bulundu.