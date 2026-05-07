Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ted Lasso Jason Sudeikis Hannah WaddinghamApple TV+/GOAL composite
Watch Ted Lasso on Apple TV
Ryan Kelly

Çeviri:

Ted Lasso'yu nereden izleyebilirim ve diziyi nasıl izleyebilirim?

Premier Lig
Crystal Palace

Spor temalı komedi-drama dizisi Ted Lasso hakkında bilmeniz gereken her şey ve nerede izleyebileceğiniz

Ted Lasso, Jason Sudeikis, Hannah Waddingham ve Brett Goldstein’ın başrollerini paylaştığı, Emmy Ödüllü bir spor komedi-dramasıdır. Dizi, futbol deneyimi olmamasına rağmen kurgusal Premier Lig takımı AFC Richmond’u başarıya ulaştırmaya çalışan Koç Lasso’nun serüvenini konu alıyor.

2020'de ilk kez ekranlara geldiğinden bu yana Ted Lasso pek çok övgü topladı; ilk iki sezon bir dizi ödül kazandı, Lasso ve AFC Richmond ise kült bir hayran kitlesi edindi. Hayranlar takımın formalarıyla görülürken, takım FIFA 23'te bile yer aldı!

GOAL, izleme yöntemleri, bölümler, oyuncu kadrosu ve daha fazlası dahil olmak üzere dizi hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Ted Lasso 4. sezonla geri dönüyor

Nisan ayı sonlarında Apple TV, popüler dizinin dördüncü sezonunun prömiyer tarihini açıkladı. İlk bölüm 5 Ağustos 2026'da dünya çapında yayınlanacak ve sonraki bölümler, sezonun 7 Ekim'de sona ermesine kadar her Çarşamba yayınlanacak.

Apple TV'ye göre, bu sezon Ted Lasso "şimdiye kadarki en büyük zorluğun üstesinden gelecek: ikinci ligde bir kadın futbol takımını çalıştırmak. Sezon boyunca Ted ve takım, düşünmeden harekete geçmeyi öğrenecek ve hiç düşünmedikleri riskleri alacaklar."

Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern ve Grant Feely gibi yeni oyuncular, Emmy Ödülü sahibi Hannah Waddingham, Juno Temple, Emmy Ödülü sahibi Brett Goldstein, Brendan Hunt ve Jeremy Swift gibi dizinin geri dönen kahramanlarına katılacak. Dizinin yıldızı olan Sudeikis, aynı zamanda dizinin yapımcısı da.

Ted Lasso'yu nerede izleyebilirsiniz?

Ted Lasso, Apple TV'de izlenebilir. İzleyiciler, yedi günlük ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 12,99 $ (İngiltere'de aylık 9,99 £) ücret karşılığında bu hizmete abone olmaları gerekecektir.

Ted Lasso'yu Apple TV'de izleyinŞimdi izleyin

Apple TV, MacBook, iPhone ve iPad gibi cihazlarda zaten bulunan Apple TV uygulamasında mevcuttur. Apple TV, çoğu akıllı TV, oyun konsolu, akış cihazı ve bilgisayarda izlenebilir. tv.apple.com adresinden bir internet tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir.

Ted Lasso, Netflix veya Amazon Prime'da mı?

Ted Lasso şu anda Netflix veya Amazon Prime'da izlenememektedir ve şimdilik yalnızca Apple TV'de yayınlanmaktadır.

Ted Lasso birinci sezon fragmanı

Ted Lasso ikinci sezon fragmanı

Ted Lasso üçüncü sezon fragmanı

Ted Lasso üçüncü sezonuyla ilgili tüm bilgileri buradan okuyun.

Ted Lasso bölüm listesi

Ted Lasso'nun yeni bölümleri genellikle haftalık olarak yayınlanıyor, ancak zaman zaman birinci sezondaki ilk üç bölümde olduğu gibi birkaç bölüm birden yayınlanabiliyor.

Dizinin ilk bölümü olan "Pilot", 14 Ağustos 2020'de yayınlandı. Birinci sezonda toplam 10 bölüm varken, ikinci ve üçüncü sezonlarda ise her biri 12 bölümden oluşuyor. Bölümlerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz.

SezonBölüm No.BölümYayın tarihi
11Pilot14 Ağustos 2020
12Bisküviler14 Ağustos 2020
13Trent Crimm: The Independent14 Ağustos 2020
14Çocuklar İçin21 Ağustos 2020
15Güneş Bronzluğu28 Ağustos 2020
16İki As4 Eylül 2020
17Rebecca'yı Yeniden Harika Yap11 Eylül 2020
18Elmas Köpekler18 Eylül 2020
19All Apologies25 Eylül 2020
110Seni Öldüren Umut2 Ekim 2020
211Hoşçakal Earl23 Temmuz 2021
212Lavanta30 Temmuz 2021
213En Doğru Şeyi Yap6 Ağustos 2021
214Çanların İlahisi13 Ağustos 2021
215Rainbow20 Ağustos 2021
216The Signal27 Ağustos 2021
217Headspace3 Eylül 2021
218Man City10 Eylül 2021
219Beard After Hours17 Eylül 2021
220Düğün Yok ve Bir Cenaze24 Eylül 2021
221Royston'a Giden Gece Treni1 Ekim 2021
222Başarı Piramidini Tersine Çevirmek8 Ekim 2021
323Ted Spirit'in Kokusu15 Mart 2023
324(Gitmek istemiyorum) Chelsea22 Mart 2023
3254-5-129 Mart 2023
326Büyük Hafta5 Nisan 2023
327İşaretler12 Nisan 2023
328Ayçiçekleri19 Nisan 2023
329Bizi Birbirimize Bağlayan İpler26 Nisan 2023
330Asla Paris'e Sahip Olamayacağız3 Mayıs 2023
331Çılgınlar Soyunma Odası10 Mayıs 2023
332Uluslararası Ara17 Mayıs 2023
333Anne Şehri24 Mayıs 2023
334Hoşça kal, elveda31 Mayıs 2023
  • Ted Lasso'nun birinci, ikinci ve üçüncü sezon bölümlerine ilişkin rehber
  • Ted Lasso dördüncü sezon hakkında bilmeniz gereken her şey

Ted Lasso'nun oyuncu kadrosunda kimler var?

Hannah Waddingham Jason Sudeikis Brett Goldstein Ted Lasso Season 3Getty

Jason Sudeikis, dizinin adını taşıyan başrol karakteri Ted Lasso'yu canlandırırken, Hannah Waddingham ise AFC Richmond'un sahibi Rebecca Welton'ı oynuyor. Brett Goldstein, takım kaptanı Roy Kent'i canlandırıyor (bu karakter kısmen eski Manchester United kaptanı Roy Keane'den esinlenerek yaratılmıştır). Görünüşü ve tavırlarıyla Zlatan Ibrahimovic'e tüyler ürpertici bir şekilde benzeyen Zava karakteri ise Maximilian Osinski tarafından canlandırılıyor.

İşte Ted Lasso'nun ana oyuncu kadrosunun listesi.

OyuncuKarakter
Jason SudeikisTed Lasso
Hannah WaddinghamRebecca Welton
Jeremy SwiftLeslie Higgins
Phil DunsterJamie Tartt
Brett GoldsteinRoy Kent
Juno TempleKeeley Jones
Nick MohammedNate Shelley
Brendan HuntKoç Beard
Toheeb JimohSam Obisanya
Cristo FernandezDani Rojas
Anthony HeadRupert Mannion
Kola BokinniIsaac McAdoo
James LanceTrent Crimm
Sarah NilesDr. Sharon Fieldstone
Maximilian OsinskiZava

Ted Lasso'nun çekim yerleri nerelerdir?

Ted Lasso Selhurst Park RichmondTed Lasso

Ted Lasso, İngiltere'de gerçek mekanlarda çekildi; dizinin yapımcıları, gerçek futbol stadyumları ve sokak sahneleri kullanarak İngiliz atmosferini gerçekçi bir şekilde yansıtmaya özen gösterdi.

Dizide yer alan stadyumlar arasında Wembley, Selhurst Park (AFC Richmond'un evi olarak gösteriliyor) ve Craven Cottage (Goodison Park olarak gösteriliyor) bulunuyor. Lig dışı takım Hayes & Yeading'in evi olan SkyEx Community Stadium da bazı sahnelerin çekiminde kullanıldı.

  • GOAL'un Ted Lasso çekim yerleri rehberi

GOAL'da Ted Lasso hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Ted Lasso'nun tema şarkısı nedir?
  • Ted Lasso'nun çekim yerlerini ziyaret etmek
  • Roy Kent, Roy Keane'den esinlenerek mi yaratıldı?
  • En iyi Ted Lasso alıntıları
  • AFC Richmond gerçek bir takım mı?

Apple TV'de Ted Lasso'yu izleyinŞimdi izleyin