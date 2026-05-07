Ted Lasso'yu nereden izleyebilirim ve diziyi nasıl izleyebilirim?

Ted Lasso, Jason Sudeikis, Hannah Waddingham ve Brett Goldstein’ın başrollerini paylaştığı, Emmy Ödüllü bir spor komedi-dramasıdır. Dizi, futbol deneyimi olmamasına rağmen kurgusal Premier Lig takımı AFC Richmond’u başarıya ulaştırmaya çalışan Koç Lasso’nun serüvenini konu alıyor.
2020'de ilk kez ekranlara geldiğinden bu yana Ted Lasso pek çok övgü topladı; ilk iki sezon bir dizi ödül kazandı, Lasso ve AFC Richmond ise kült bir hayran kitlesi edindi. Hayranlar takımın formalarıyla görülürken, takım FIFA 23'te bile yer aldı!
GOAL, izleme yöntemleri, bölümler, oyuncu kadrosu ve daha fazlası dahil olmak üzere dizi hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.
Ted Lasso 4. sezonla geri dönüyor
Nisan ayı sonlarında Apple TV, popüler dizinin dördüncü sezonunun prömiyer tarihini açıkladı. İlk bölüm 5 Ağustos 2026'da dünya çapında yayınlanacak ve sonraki bölümler, sezonun 7 Ekim'de sona ermesine kadar her Çarşamba yayınlanacak.
Apple TV'ye göre, bu sezon Ted Lasso "şimdiye kadarki en büyük zorluğun üstesinden gelecek: ikinci ligde bir kadın futbol takımını çalıştırmak. Sezon boyunca Ted ve takım, düşünmeden harekete geçmeyi öğrenecek ve hiç düşünmedikleri riskleri alacaklar."
Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern ve Grant Feely gibi yeni oyuncular, Emmy Ödülü sahibi Hannah Waddingham, Juno Temple, Emmy Ödülü sahibi Brett Goldstein, Brendan Hunt ve Jeremy Swift gibi dizinin geri dönen kahramanlarına katılacak. Dizinin yıldızı olan Sudeikis, aynı zamanda dizinin yapımcısı da.
Ted Lasso'yu nerede izleyebilirsiniz?
Ted Lasso, Apple TV'de izlenebilir. İzleyiciler, yedi günlük ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 12,99 $ (İngiltere'de aylık 9,99 £) ücret karşılığında bu hizmete abone olmaları gerekecektir.
Apple TV, MacBook, iPhone ve iPad gibi cihazlarda zaten bulunan Apple TV uygulamasında mevcuttur. Apple TV, çoğu akıllı TV, oyun konsolu, akış cihazı ve bilgisayarda izlenebilir. tv.apple.com adresinden bir internet tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir.
Ted Lasso, Netflix veya Amazon Prime'da mı?
Ted Lasso şu anda Netflix veya Amazon Prime'da izlenememektedir ve şimdilik yalnızca Apple TV'de yayınlanmaktadır.
Ted Lasso bölüm listesi
Ted Lasso'nun yeni bölümleri genellikle haftalık olarak yayınlanıyor, ancak zaman zaman birinci sezondaki ilk üç bölümde olduğu gibi birkaç bölüm birden yayınlanabiliyor.
Dizinin ilk bölümü olan "Pilot", 14 Ağustos 2020'de yayınlandı. Birinci sezonda toplam 10 bölüm varken, ikinci ve üçüncü sezonlarda ise her biri 12 bölümden oluşuyor. Bölümlerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz.
|Sezon
|Bölüm No.
|Bölüm
|Yayın tarihi
|1
|1
|Pilot
|14 Ağustos 2020
|1
|2
|Bisküviler
|14 Ağustos 2020
|1
|3
|Trent Crimm: The Independent
|14 Ağustos 2020
|1
|4
|Çocuklar İçin
|21 Ağustos 2020
|1
|5
|Güneş Bronzluğu
|28 Ağustos 2020
|1
|6
|İki As
|4 Eylül 2020
|1
|7
|Rebecca'yı Yeniden Harika Yap
|11 Eylül 2020
|1
|8
|Elmas Köpekler
|18 Eylül 2020
|1
|9
|All Apologies
|25 Eylül 2020
|1
|10
|Seni Öldüren Umut
|2 Ekim 2020
|2
|11
|Hoşçakal Earl
|23 Temmuz 2021
|2
|12
|Lavanta
|30 Temmuz 2021
|2
|13
|En Doğru Şeyi Yap
|6 Ağustos 2021
|2
|14
|Çanların İlahisi
|13 Ağustos 2021
|2
|15
|Rainbow
|20 Ağustos 2021
|2
|16
|The Signal
|27 Ağustos 2021
|2
|17
|Headspace
|3 Eylül 2021
|2
|18
|Man City
|10 Eylül 2021
|2
|19
|Beard After Hours
|17 Eylül 2021
|2
|20
|Düğün Yok ve Bir Cenaze
|24 Eylül 2021
|2
|21
|Royston'a Giden Gece Treni
|1 Ekim 2021
|2
|22
|Başarı Piramidini Tersine Çevirmek
|8 Ekim 2021
|3
|23
|Ted Spirit'in Kokusu
|15 Mart 2023
|3
|24
|(Gitmek istemiyorum) Chelsea
|22 Mart 2023
|3
|25
|4-5-1
|29 Mart 2023
|3
|26
|Büyük Hafta
|5 Nisan 2023
|3
|27
|İşaretler
|12 Nisan 2023
|3
|28
|Ayçiçekleri
|19 Nisan 2023
|3
|29
|Bizi Birbirimize Bağlayan İpler
|26 Nisan 2023
|3
|30
|Asla Paris'e Sahip Olamayacağız
|3 Mayıs 2023
|3
|31
|Çılgınlar Soyunma Odası
|10 Mayıs 2023
|3
|32
|Uluslararası Ara
|17 Mayıs 2023
|3
|33
|Anne Şehri
|24 Mayıs 2023
|3
|34
|Hoşça kal, elveda
|31 Mayıs 2023
Ted Lasso'nun oyuncu kadrosunda kimler var?Getty
Jason Sudeikis, dizinin adını taşıyan başrol karakteri Ted Lasso'yu canlandırırken, Hannah Waddingham ise AFC Richmond'un sahibi Rebecca Welton'ı oynuyor. Brett Goldstein, takım kaptanı Roy Kent'i canlandırıyor (bu karakter kısmen eski Manchester United kaptanı Roy Keane'den esinlenerek yaratılmıştır). Görünüşü ve tavırlarıyla Zlatan Ibrahimovic'e tüyler ürpertici bir şekilde benzeyen Zava karakteri ise Maximilian Osinski tarafından canlandırılıyor.
İşte Ted Lasso'nun ana oyuncu kadrosunun listesi.
|Oyuncu
|Karakter
|Jason Sudeikis
|Ted Lasso
|Hannah Waddingham
|Rebecca Welton
|Jeremy Swift
|Leslie Higgins
|Phil Dunster
|Jamie Tartt
|Brett Goldstein
|Roy Kent
|Juno Temple
|Keeley Jones
|Nick Mohammed
|Nate Shelley
|Brendan Hunt
|Koç Beard
|Toheeb Jimoh
|Sam Obisanya
|Cristo Fernandez
|Dani Rojas
|Anthony Head
|Rupert Mannion
|Kola Bokinni
|Isaac McAdoo
|James Lance
|Trent Crimm
|Sarah Niles
|Dr. Sharon Fieldstone
|Maximilian Osinski
|Zava
Ted Lasso'nun çekim yerleri nerelerdir?Ted Lasso
Ted Lasso, İngiltere'de gerçek mekanlarda çekildi; dizinin yapımcıları, gerçek futbol stadyumları ve sokak sahneleri kullanarak İngiliz atmosferini gerçekçi bir şekilde yansıtmaya özen gösterdi.
Dizide yer alan stadyumlar arasında Wembley, Selhurst Park (AFC Richmond'un evi olarak gösteriliyor) ve Craven Cottage (Goodison Park olarak gösteriliyor) bulunuyor. Lig dışı takım Hayes & Yeading'in evi olan SkyEx Community Stadium da bazı sahnelerin çekiminde kullanıldı.
