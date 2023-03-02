İngiliz futbolcu, şu anda transfer dönemi devam eden Süper Lig'de top koşturabilir.

21 yaşındaki oyuncunun tecavüze teşebbüs, saldırı, zorlayıcı ve kontrol edici davranışla ilgili tüm suçlamaları 2 Şubat'ta düştü.

Bu karara rağmen spor markası Nike, henüz oyuncuyla yeniden sözleşme imzalamazken United, oyuncunun 2022-23 sezonunda yer almamasına karar verdi.

Premier Lig kulübü, Greenwood'un geleceği hakkında kararını vermek için kendi iç süreçlerine devam edecek.

Ve bu süreçte İngiliz futbolcu, kendisine yeni bir takım arama hakkına sahip olacak.

Ne söylendi?

Daily Telegraph muhabiri Mike McGrath, Türkiye Süper Ligi'nden birçok kulübün Greenwood için olası bir kiralama anlaşması hakkında United'la iletişime geçtiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından geçen ay FIFA tarafından kış transfer döneminin uzatıldığını duyurdu.

McGrath, Türkiye dışında transfer pencereleri açık olan diğer kulüplerin de olası bir kiralama anlaşması için temas kurduğunu belirtiyor.

Greenwood için girilen transfer yarışında en iddialı olan takım ise Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe.

Sarı-lacivertli ekip, İngiliz futbolcu için Manchester United yönetiminden bilgi aldı.

Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncunun şu ana kadar iç soruşturması sonuçlanmadığı için herhangi bir anlaşmaya varmadı.