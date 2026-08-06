İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye yönelik eleştirilerini artırarak, 2027 yılındaki seçimlerde Gianni Infantino'nun halefi olarak aday olabileceğine dair söylentiler artsa da onu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanlığını üstlenecek uygun kişi olarak görmediğini vurguladı.

Fransız "Foot Mercato" ağının öne çıkardığı açıklamalarında Tebas, Al-Khelaifi'nin "kötü bir FIFA başkanı" olacağını düşündüğünü söyleyerek, onun futbol yönetimi vizyonunun kendisinin inandığı modelden kökten farklı olduğunu belirtti.

La Liga Birliği Başkanı şöyle konuştu: "Nasser'in Paris Saint-Germain başkanlığında daha iyi olacağını düşünüyorum, ancak iyi bir FIFA başkanı olmayacaktır. Futbola bakış açısını beğenmiyorum, çünkü benim özlemini duyduğum Avrupa modeline göre çalışmıyor."

Şunları ekledi: "Al-Khelaifi, yaklaşık 800 kulübü içeren Avrupa Kulüpler Birliği'ne başkanlık ediyor, ancak yalnızca çok az kesimin sesi duyuluyor ve o da bu grubun bir parçası. Katılmadığım seçkinci bir modeli benimsiyor."

Tebas'ın açıklamaları, Gianni Infantino'dan, Dünya Kupası haklarının bir kısmını satmak için ticari bir şirket kurma konusundaki tartışmalı projesi nedeniyle FIFA başkanlığından istifa etmesini istemesinin ardından geldi; söz konusu fikir daha sonra terk edildi.

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Nasser Al-Khelaifi'nin adı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği içinde ve bazı ulusal federasyonlarda gördüğü destek göz önüne alındığında son dönemde Infantino'nun halefi olarak en önde gelen olası adaylardan biri olarak güçlü bir şekilde gündeme gelse de, ona yakın kaynaklar seçim yarışına girme konusunda herhangi bir niyetin varlığını kesin bir dille yalanladı.

Al-Khelaifi adına konuşan sözcüler, Paris Saint-Germain başkanının "FIFA başkanlığını üstlenmeye yönelik herhangi bir hırsı, niyeti veya ilgisi bulunmadığını" doğrularken, herhangi bir medya veya seçim kampanyasından uzak durarak dünya ve Avrupa futbol kurumlarını "sakin ve yapıcı bir şekilde" desteklemeye devam edeceğini vurguladılar.