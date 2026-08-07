İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, uluslararası futbol federasyonu FIFA'nın son dönemde yaşadığı kriz nedeniyle federasyona yönelik eleştirilerini tırmandırdı ve kaderi belirleyen kararların sorumlu kurumlardan ve dünya genelindeki futbol temsilcilerinden gizlenmesini "kurumsal yönetimde son derece tehlikeli bir çöküş" olarak nitelendirdi.

Tebas, bugün cuma günü "X" platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabat özrü" olarak tanımladığı gelişmenin uluslararası federasyonu sarsan mevcut krize bir çözüm oluşturmadığını yazdı ve meselenin sadece bir iletişim yöntemi sorununun ötesine geçtiğini vurguladı.

FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ardından, uluslararası federasyonun ticari operasyonlarını ve aralarında Dünya Kupası'nın da bulunduğu etkinliklerini yönetmek amacıyla kurmayı planladığı yeni bir bağlı şirket olan FIFA Forward Enterprise (FFE) şirketinin yüzde 20'sinin satışına yönelik bir teklif açıklamıştı.

Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, büyük bir uluslararası öfke dalgasının ardından projeden geri adım atarak projenin geri çekildiğini açıkladı.

Tebas sorumlulukların belirlenmesini talep ediyor

Tebas, bilgilerin gizlenmesine yönelik bir sürecin varlığının kabul edilmesinin sadece bir özür sunulmasıyla sona eremeyeceğini belirterek, bu kararları alan sorumlunun tespit edilmesi ve hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi.

İspanya Ligi Birliği Başkanı, meselede "af dilemenin yeterli olmadığını" söyleyerek "bu şekilde davranmaya kimin karar verdiğinin belirlenmesini ve sorumluluğun ona yüklenmesini" talep etti ve bu süreci doğrudan yöneten ve denetleyen kişinin sorumluluktan muaf tutulamayacağını, Infantino'yu açıkça kastederek ekledi.

Tebas'ın eleştirileri ticari şirket dosyasıyla sınırlı kalmadı; Amerikalı oyuncu Folarin Balogun'un dosyasını yeniden açtı. Balogun, Amerika Başkanı Donald Trump'ın alenen kabul ettiği siyasi baskıların ardından, Dünya Kupası sırasında verilen cezasının askıya alınmasıyla, son 16 turunda Belçika ile oynanacak bir sonraki maça katılabilmişti.

Tebas bu olayı "futbolun disiplin sisteminin bağımsızlığına yönelik kabul edilemez bir siyasi müdahale" olarak nitelendirdi ve aynı zamanda Infantino'nun bu konuya ilişkin sunduğu açıklamaları eleştirerek bunları ikna edici bulmadığını belirtti.

Infantino'ya destek eleştirisi

İspanya Ligi Birliği Başkanı, son dönemde Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Arjantin Futbol Federasyonu ve diğer birçok ulusal federasyon tarafından Infantino lehine yayımlanan destek bildirilerine de eleştiriler yöneltti.

Tebas, bu tutumların krizi sona erdirmeye katkı sağlamadığını, aksine kendi bakış açısına göre "dünya futbolunun yönetimindeki asıl sorunun sistemin kendisinde yattığını" ortaya koyduğunu düşünüyor.

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Tebas'ın açıklamaları, FIFA'nın bu hafta Fas'ta düzenlediği Rabat toplantısının ardından, önerilen ticari şirket projesi nedeniyle Infantino'ya yöneltilen eleştirilerin artması ortamında geldi.

La Liga Başkanı, Rabat toplantısının krizin sorumlularını "aklama merasimine" dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, yaşananların dünya futbolunun yönetim biçiminde bir "dönüm noktası" oluşturması gerektiğini kaydetti.

Tebas, mevcut yapının şeffaflık, bağımsızlık ve gücün merkezileşmesiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, son dönemde uluslararası futbol federasyonunun yönetim biçimini reddeden tutumlar dizisine yeni bir eleştiri ekleyerek sözlerini noktaladı.