İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, futbola olan tutkusunun ve Real Madrid taraftarlığının başlangıcına dair ayrıntıları açıkladı. Tebas, bu sevginin çocukluğunda rastgele bir şekilde başladığını ve ağabeyi Barcelona'yı tutmayı seçmesine rağmen bugüne kadar devam ettiğini belirtti.

Tebas, İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı bir röportajda şunları söyledi: "O dönemde ikiye bölündük; birimiz Barcelona'yı, diğerimiz Real Madrid'i tuttu ve futbola olan tutkumuz ile olan bitene ilgimiz buradan başladı. İşte futbol sevgisi o zamandan itibaren başladı."

İspanyol yönetici, amcasının kendisini daha sonra bir maç izlemeye götürdüğünü açıklarken, tuttuğu takıma dair yaptığı ilk tercihin futbolla olan ilişkisinde belirgin bir iz bıraktığını ifade etti ve şöyle konuştu: "İki takımın seçimi rastgeleydi ve o zamandan itibaren o takıma ilgi gösterdik. Ağabeyim hâlâ Barcelona taraftarı, ben ise hâlâ Real Madrid taraftarıyım."

Tebas ayrıca, futbolda profesyonel olarak çalışmaya yönelmeden önce Huesca şehrinde geçirdiği gençlik yıllarını da hatırladı. O dönemde Real Madrid tutkusunu okuldaki arkadaşlarıyla paylaşıyordu ve aralarında Barcelona taraftarları da vardı.

Tebas, Real Madrid ve Barcelona taraftarları arasındaki rekabetin futbol sahaları dışındaki buluşmalarında da mevcut olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "İçki içmeye çıktığımız hiçbir gece yoktu ki Barcelona taraftarlarıyla Real Madrid taraftarları arasında bir atışmayla son bulmasın." Tebas, iki grup arasındaki alışılmış tartışmaları ve şakalaşmaları da hatırladı.

Tebas, hafızasında hâlâ yer eden o anlardan birine değinerek şunları söyledi: "Biz 'Altı Avrupa Kupası kazandık' dediğimizde, Barcelona taraftarları 'Dinozorlar da var!' derdi. Bu sözü asla unutmayacağım."