İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'den üç oyuncunun dün, salı günü Elche karşısındaki maçta Ceuta kentine destek forması giymemesinin "çok büyük bir hata" olduğunu düşünüyor.

İki takım da Ceuta kentine destek amacıyla logolar taşıyan formalarla sahaya çıktı. Yayın görüntüleri, Elche oyuncularının sahaya çıkmadan önce bu formaları giydiğini net biçimde gösterirken, Real Madrid oyuncuları formalarını sahaya çıkmadan hemen önce koridorda teslim aldı.

Buna rağmen Real Madrid'den üç oyuncu formayı sergilemedi: Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Ibrahima Konaté'nin her biri formayı malzeme sorumlusundan teslim aldı.

Mbappé ve Vinicius formayı giydi ancak yalnızca omuz hizasına kadar kaldırdı. Konaté ise formayı yalnızca elinde tuttu; Fransız ve Brezilyalı oyuncu ise az sonra, takım geçmeden hemen önce formayı çıkardı.

Formada, geçtiğimiz temmuz ayı sonunda büyük bir Faslı nüfus akınına sahne olan özerk Ceuta kentine destek ifadesi olan "Kellemiz Kabaylı" sloganı yer alıyordu.

Tebas, Marca gazetesinin aktardığına göre, Mbappé, Vinicius ve Konaté'nin davranışı nedeniyle yaşanan tartışma hakkında şunları söyledi: "Bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum."

Tebas, Real Madrid'in İspanyol bir kuruluş olduğunu ve tüm takımın bu tür girişimlere katılmasının "kurumsal bir eylem, kulübün eylemi" olduğunu, "kişinin kendi görüşünü belirtmesi gereken kişisel bir eylem" olmadığını belirtti.

Spor kuruluşlarının teşvik ettiği etkinliklerin İspanya Futbol Ligi "La Liga" tarafından onaylandığını ve "ideolojik meseleleri etkilemediği sürece" futbolcuların görüşüne tabi olmaması gerektiğini açıkladı.

Şöyle devam etti: "Tüm takımın formayı giyerek sahaya çıkması kulüpte köklü bir gelenektir. Oyuncu formayı giyerek sahaya çıkmalıdır. Çünkü katlanmış bir formayla çıkmak, formasız çıkmak gibi kabul edilir." Tebas, bunun siyasi bir tutum olmasını reddetti.

Bu bağlamda, takımı Real Betis'in Villarreal karşısındaki maçında Ceuta'ya destek forması giyen ve bu nedenle tehdit ve hakaretlere maruz kalan Faslı oyuncu Abdessamad Ezzalzouli çevresinde yaşanan tartışmaya da değinerek, bunu "yan hasar" olarak nitelendirdi.

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