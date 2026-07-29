İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, uluslararası futbol federasyonu FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino'ya, federasyonun ticari hakları ve turnuvalarına ilişkin son hamleleri nedeniyle sert bir saldırı başlattı. Söz konusu hamleler Avrupa kıtasında geniş çapta öfkeye yol açmıştı.

Tebas, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Bir aydan kısa süre içinde Gianni Infantino, siyasi müdahale şüphesiyle bir kırmızı kart çıkardı, ardından ABD Kongresi'nden, diğer konuların yanı sıra, FIFA'nın yolsuzluktan mahkûm edilmiş eski federasyon üyeleri hakkındaki suçlamaları geri çekmesinin nedenlerini açıklaması yönünde bir talep geldi."

La Liga Başkanı şöyle ekledi: "Ve şimdi FIFA, ticari haklarına ve turnuvalarına özel sektör yatırımcılarını dahil etmeye hazırlanırken, her federasyona 10 milyar doların üzerinde, hatta 20 milyon dolar ek para vermeyi vaat ediyor."

Tebas saldırısını şöyle sürdürdü: "Bu bir reform gibi görünmüyor. Aksine, futbolun geleceğiyle finanse edilen bir seçim kampanyası gibi görünüyor."

Ve devam etti: "Kalkınma, oy satın almak ya da muhalifleri susturmak için kullanılamaz. FIFA'nın turnuvaları ve ticari hakları Infantino'nun kişisel mülkü değildir."

İspanya La Liga Başkanı mesajını çok sert bir ifadeyle noktaladı: "Siyaseti, disiplini, parayı ve nüfuzu şeffaflık olmadan birbirine karıştıran biri hiçbir şeyi yönetemez. Infantino FIFA yönetiminin çözümü değil, aksine sorunun ta kendisidir."

Tebas'ın açıklamaları, FIFA'nın yeni bir yatırım kuruluşu kurma planları etrafındaki tartışmaların tırmanması sırasında geldi. Söz konusu kuruluş, ticari haklarına özel yatırım çekmeyi amaçlıyor. Avrupa Futbol Federasyonu UEFA içinde bir öfke halinin yaşandığına dair raporların yanı sıra, krizin, Infantino'nun uluslararası federasyonu yönetme biçimine ve yeni planlarına itiraz olarak, bazı Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'nı boykot etme olasılığını ima etmesi noktasına ulaştığı belirtiliyor.