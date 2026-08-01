İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun görevden ayrılmasını talep ederek, FIFA müsabakalarından hisse satışı projesinin geri çekilmesinin uluslararası federasyon içindeki yönetişim krizini sona erdirmeye yetmediğini savundu.

Tebas, bugün cumartesi günü "X" platformundaki resmi hesabından şunları söyledi: "Infantino devam etmemeli. FIFA'nın müsabakalarını özelleştirme önerisini geri çekmesi iyi bir haber. Ancak yönetişimle ilgili sorunun bununla çözüldüğünü düşünmek büyük bir hata olur."

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Tebas sözlerine şöyle devam etti: "Kıtasal ve ulusal federasyonlar, ligler ve oyuncular bu önerinin geri çekilmesiyle yetinip meseleyi bitmiş saymamalı. Konu bundan çok daha derin."

La Liga Birliği Başkanı ekledi: "Siyasi bir müdahalenin ardından kırmızı kartın geri alınmasını gerçekten unuttuk mu? Peki ciddi suçlamalar nedeniyle Gianni Infantino'nun ifade vermesini talep eden ABD Kongresi'ndeki açık soruşturmayı? FIFA içindeki tarihi yolsuzluk davalarında suçlamaların geri çekilmesini? Şok edici Dünya Kupası bilet fiyatlarını? Uluslararası maç takvimi, yeni müsabakalar ve turnuva sistemleri hakkında, ilgili taraflarla gerçek bir diyalog ve uzlaşı süreci olmadan onaylanan tek taraflı kararları?"

Tebas devam etti: "Sorun hiçbir zaman tek bir öneri olmadı. Sorun, gücü tek elde toplayan, denge ve denetim mekanizmalarını azaltan ve kararlarından doğrudan etkilenen tarafları dışlayan bir yönetişim modelidir."

Tebas şunları ekledi: "Tüm bunlar nedeniyle Gianni Infantino'nun FIFA'nın başında devam etmemesi gerektiğine inanıyorum. Dünya futbolu, yönetişimde bir yenilenme gerçekleştirecek, kurumsal güvenilirliği yeniden kazanacak ve geleceğin kararlarını tek taraflı olarak dayatmak yerine ilgili taraflarla uzlaşarak, sportif, ekonomik ve sosyal etkilerini değerlendirdikten sonra inşa edecek yeni bir liderliğe ihtiyaç duyuyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Tek bir öneriyi geri çekmek, yaşanan her şeyi silmez. Bu sadece buzdağının görünen kısmı."



