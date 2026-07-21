İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino'nun 2026 Dünya Kupası sırasında koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Tebas'ın açıklamaları, son 16 turunda oynanan ABD - Belçika maçının öncesinde patlak veren büyük tartışmanın ardından geldi. FIFA Disiplin Kurulu, ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'a verilen 12 aylık men cezasının uygulanmasını askıya alma kararı almış, bu da oyuncunun son 32 turunda Bosna Hersek karşısında kırmızı kart görmesine rağmen maçta yer almasına imkan tanımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Infantino ile yaptığı bir telefon görüşmesiyle olaya müdahil oldu ve ardından Uluslararası Federasyon'un Disiplin Kurulu kararından geri adım attı; böylece oyuncu, teknik direktör Mauricio Pochettino için oynatılabilir hale geldi.

Buna rağmen ABD Milli Takımı, Belçika karşısında 4-1 mağlup olarak turnuvadaki serüvenini noktaladı.

Tebas, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Amerikalı oyuncunun cezasının askıya alınması son derece tehlikeli bir durumdu. Belçika'nın ABD'yi elemesi onlar için şanslı oldu, çünkü tersi olsaydı belki de Infantino'ya koltuğunu kaybettirecek bir mesele ortaya çıkardı."

Infantino, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne sunulan ve Trump'la ilişkisi sebebiyle siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal etmekle suçlayan resmi bir şikayetin ardından ek baskılarla da karşı karşıyaydı.

Ancak 6 yıldır Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğini de sürdüren FIFA Başkanı, bu şikayet nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak.

Buna rağmen Tebas, Infantino üzerindeki baskıların arttığını düşünüyor ve onun Uluslararası Federasyon'un başındaki döneminin sonuna yaklaştığını değerlendiriyor.

Bu konuda şunları söyledi: "Bence evet, zamanının dolduğunu düşünüyorum. Muhalif bir aday yok, çünkü kimse sadece kaybetmek için aday olmak istemiyor. Devam etmemeli, ancak mevcut durum onun gitmeyeceği anlamına geliyor."

64 takım mı?

İspanya La Liga Başkanı ayrıca, FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılacak takım sayısını 64'e çıkarma önerisini de eleştirdi; bu, Infantino ve Uluslararası Federasyon Başkan Yardımcısı Alejandro Domínguez'in incelenmesine açık olduklarını belirttikleri bir öneriydi.

Tebas şu açıklamayı yaptı: "Takım sayısını artırmanın bir anlamı yok. Futbol endüstrisi Dünya Kupası'yla sınırlı değil, temelde oyunun sürekliliğini koruyan yerel müsabakalara dayanıyor. Sadece 40 gün süren ve sınırlı sayıda oyuncunun katıldığı bir turnuva uğruna, on binlerce iş imkanı sağlayan bir endüstriyi mahvediyorlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "En iyi oyuncular Dünya Kupası'nda yer alıyor, ancak aynı zamanda bizim liglerimizde de oynuyorlar. Daha az uluslararası maça ve her düzeyde yerel futbolun daha fazla korunmasına ihtiyacımız var. Ne yazık ki, sorumsuz kararlar aldıklarının farkında değiller."

Hatırlatmak gerekirse, 64 takımlı bir sistemin benimsenmesi, her biri 4 takımdan oluşan 16 grubun kurulmasına yol açacak; üçüncü sıradakilerin tur atlaması kaldırılırken son 32 turu korunacak.

2026 sürecinde 104 maçlık rekor bir sayıya ulaşılmasının ardından, FIFA turnuvayı genişletmeyi onaylarsa bu sayı 128 maça yükselecek.