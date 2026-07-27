Dennis te Kloese, geçen sezon Givairo Read ile 25 milyon euro karşılığında ayrılabileceğine dair bir anlaşma yapıldığını yalanladı. Eski Feyenoord yöneticisi, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada bunu söyledi.

Nottingham Forest, Read'in bu bedelle Feyenoord'dan ayrılabileceği düşüncesiyle en fazla 25 milyon euro ödemeye hazır. Ancak Meksika'ya dönen Te Kloese'ye göre böyle bir durum söz konusu değil.

Te Kloese, pazartesi günü ilk açıklamasında, "Feyenoord'daki dönemimde kimseyle bir bonservis bedeli konusunda anlaşma yapmadım. Ayrıca Feyenoord'da sözleşmelerde hiçbir şekilde çıkış maddesi yer almıyor" diye vurguladı.

Te Kloese, geçen sezon Read'in olası transferi için kulüplerle görüştü. "Geçen yıl devre arasından önce Read'in Bayern Münih'e transferi için aktif olarak çalışıyordum. Sonrasında başka kulüpler de devreye girdi. Hepsi aşağı yukarı 25 milyon euro seviyesindeydi, hatta biraz daha yukarısı da vardı."

Feyenoord, böyle bir rakamı cazip buldu. "Geçen kış plan, transferi tamamlayıp Givairo'nun yarım sezon daha Feyenoord'da oynamasını sağlamak ve yazın transferini gerçekleştirmekti. Ama sonra olan şu oldu: Givairo iki kez sakatlandı. Bu da işleri bozdu."

Te Kloese, "Bir yıl önce onun Bayern Münih gibi büyük bir kulübe ya da İngiltere'deki bir üst düzey kulübe gitmesinin oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum" dedi. "Ama bu kulüpler, sakatlandığı için biraz beklemeye geçti ve yeniden form tutup tutmayacağını, üst seviyede geri dönüp dönemeyeceğini ve art arda çok sayıda maç oynayıp oynayamayacağını görmek istedi."

Eski Feyenoord yöneticisine göre Bayern, aksi halde Read'i kadrosuna katacaktı. "Bence Nottingham Forest şimdi pazarda erken davranmak ve Read'i büyük bir kulübün elinden kapmak istiyor."