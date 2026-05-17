Te Kloese, Feyenoord'daki bir kişiden övgüyle bahsetti

Dennis te Kloese, Robin van Persie'yi Feyenoord'un teknik direktörlüğünden kovmayı hiçbir zaman düşünmedi; bu durum Pazar günü "Goedemorgen Eredivisie" programında netleşti. Görevinden ayrılan genel müdür, danışman Dick Advocaat'ın çalışmalarına da övgüde bulundu.

Feyenoord sezona hızlı bir başlangıç yaptı, ancak Rotterdam ekibinin performansı kısa sürede düşüşe geçti. Avrupa Ligi ve Eurojackpot KNVB Kupası'ndaki macera çabucak sona erdi ve Vriendenloterij Eredivisie'de gerekli puanlar kaybedildi. Şampiyonluk yavaş yavaş ufukta kayboldu.

Spor alanındaki aksiliklere ve dışarıdan gelen eleştirilere rağmen, Te Kloese Mart ayında Van Persie'ye olan güvenini dile getirdi. "Dışarıdan gelen baskı nedeniyle kulüp içinde de huzursuzluk yaşandı. Benim inatçılığım sayesinde buna boyun eğmediğimizi düşünüyorum," diye analiz ediyor Feyenoord direktörü birkaç ay sonra.

"Robin'in ne olursa olsun sezon sonuna kadar teknik direktörümüz olarak kalacağı mesajını verdiğimde, işler daha sakin bir hal aldı. O zaman oyuncular şöyle düşündü: 'Hey, madem o teknik direktör olarak kalıyor, ben de biraz koşayım'," diyor futbol dünyasında yıllarca çalışmış ve bazı işlerin nasıl yürüdüğünü bilen Te Kloese.

"Teknik direktör bu kadar destek gördüğünde, durum en azından netleşir. Bence bu, son aylarda bize huzur getirdi. Ayrıca şansın da bizim yanımızda olduğu zamanlar oldu." Van Persie'yi kovmak hiçbir zaman bir seçenek olmadı, diye ESPN'de Te Kloese'nin masasında güvence verdi.

"Böyle bir şeyi yapamazsınız, aksi takdirde kendiniz de inandırıcılığınızı yitirirsiniz," diye sonlandırıyor görevinden ayrılan direktör, Mario Been'in Van Persie'nin olası bir kovulmasının, selefi Brian Priske'nin ayrılışının hemen ardından gerçekleşeceği yönündeki açıklamasının ardından.

Van Persie takımda kaldı, ancak sezon ilerledikçe danışman Dick Advocaat'tan destek aldı. Daha önce Giovanni van Bronckhorst'a yardımcı olan teknik direktör hakkında Te Kloese, “O adamla çalışmak benim için bir ayrıcalıktı” diyerek övgü dolu sözler sarf etti. “Teknik direktör, teknik ekip ve kulüp yönetimi ona kapılarını açıyorsa, onu kadroya almamak delilik olur.”