Real Madrid, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde'nin maçlarda yeniden birlikte forma giymesini bekliyor. Takımın soyunma odasında yaşanan ve Uruguaylı oyuncunun kafasına aldığı sert bir darbenin ardından hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan tartışmanın üzerinden üç aydan fazla zaman geçti.

İspanyol AS gazetesine göre, Fransız oyuncunun Dünya Kupası ve turnuvanın ardından gelen tatilin sonrasında antrenmanlara dönmesiyle Tchouameni ile Valverde, pazartesi günü Valdebebas'ta yeniden bir araya geldi.

Zamanın bütün yaraları iyileştirebildiği söylenir; ayrıca kulübün her iki oyuncuya da uyguladığı ve oyuncu başına yarım milyon euroya ulaşan yüklü para cezası da hiç kuşkusuz iki taraf arasındaki durumun yatışmasına katkıda bulundu.

Bununla birlikte, Valverde'nin kafasını sert biçimde çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasıyla noktalanan o talihsiz olayın ardından saha içinde her şeyin normale döndüğünü kanıtlamak hâlâ gerekiyor.

İki oyuncu, aralarında yaşanan olay hakkında zaten konuştu; ayrıca her iki taraf da diğerinin özrünü açıkça kabul etti.

Tchouameni, haziran ayında L'Equipe gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Herhangi bir sorun yok. Soyunma odasında pek çok şey olur. O döndüğünde el sıkıştık ve birlikte çalışmayı sürdürdük. Konuştuk, tabii ki..."

Valverde de kendi adına anlaşmazlığın sona erdiğini doğrulayarak şunları ifade etti: "Yaşananlarda birçok insanın, tüm taraftarların ve ayrıca kulübün desteğini gördüm. Bazen futbolda ve hayatta bu tür engelleri aşmak zorundasın. Ve her şeyden bir şeyler öğreniriz. Bu durumun daha iyi bir lider olmama yardımcı olacağından eminim."

Valverde ve Tchouameni, birlikte iki kez antrenman yapabilmiş olsalar da 7 Mayıs'ta yaşanan tartışmadan bu yana sahada bir daha bir araya gelmedi. Bunun nedeni önce, Tchouameni'nin darbesiyle yere düşen Uruguaylı oyuncunun geçirdiği beyin sarsıntısı sonucu protokol gereği zorunlu olarak kadro dışı kalmasıydı; ardından ise ligde işlerin çoktan çözülmüş olmasının sonrasında her iki oyuncuyu da son bazı maçlardan uzak tutan kimi kas rahatsızlıklarıydı.