19 yaşındaki Barcelona yıldızı Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından hak ettiği tatiline başlamasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmemişken, Fransa'nın Saint-Tropez kentindeki yaz tatili sırasında yoğun antrenmanlarını sürdürerek sevgilisi, içerik üreticisi Ines Garcia'yı şaşırttı. Bu tablo, olağanüstü oyuncunun kararlılığını ve Blaugrana'yı 11 yıldır kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasına taşıma hırsını yansıtıyor.

Garcia'nın, 4 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Instagram hesabında paylaştığına göre, Provence-Alpes-Côte d'Azur kıyısında kaldıkları lüks otelde bir masaj seansına gitti ancak odasına dönerken Yamal'ı spor salonunda ciddiyetle antrenman yaparken bularak şaşkına döndü ve şu yorumu yaptı: "Masaj seansına gittim, döndüğümde bununla karşılaştım."

Sevilla'lı influencer'ın dikkatini çeken tek sahne bu değildi. Birkaç gün sonra Barcelona'nın 10 numaralı oyuncusunu bir sahada antrenman yaparken gösteren başka bir fotoğraf paylaşarak alaycı bir üslupla şunları ekledi: "Aslında tatilini bu şekilde geçiren tiplerden değiliz." Sözleriyle, sevgilisinin dinlenme anlarında bile yeni sezon hazırlıklarıyla meşgul olmasına gönderme yaptı.

Yamal, "La Roja" ile şampiyonlukla taçlandırdığı Dünya Kupası'ndaki olağanüstü katılımının ardından tatiline yalnızca bir hafta önce başlamıştı. Önce milli takımdaki takım arkadaşları Ferran Torres ve Marcos Llorente ile birlikte Ibiza'ya gitti, ardından geçen mayıs ayı başında Yunanistan seyahatinde de kendisine eşlik etmiş olan Garcia ile romantik bir tatil geçirmek için Saint-Tropez'e geçti.

İkili, Var bölgesinde yer alan bu sakin Fransız kasabasında medyanın gürültüsünden uzak durmayı tercih etse de Yamal, otele vardıklarında sevgilisini romantik bir sürprizle etkilemeye özen gösterdi ve Garcia'nın hesabında açıkladığı üzere odayı güllerle süsledi.

Ancak romantik yön, Rocafonda'lı oyuncunun futbola olan tam odaklanmasını korumasına engel olmadı. Henüz 19 yaşındayken en büyük hedeflerinden birine ulaşmış olmasına rağmen, genç oyuncunun yeni sezonda daha büyük bir meydan okumayı gözüne kestirdiği anlaşılıyor: Katalan kulübünün 2015 yılındaki son kıta şampiyonluğundan bu yana 11 yıldır süren özleme son vererek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını Barcelona'ya geri getirmek.