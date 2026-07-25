Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin Real Madrid'e transferi, oyuncunun nihai kararını netleştirmesinin ardından her zamankinden daha yakın hale geldi. Yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden birine perde inmesi için geriye yalnızca iki kulübün transfer bedeli üzerinde anlaşması kaldı.

Basında çıkan haberler, Rodri'nin aslında Real Madrid forması giymeyi çoktan tercih ettiğini, "Merengues" yönetimi ile Manchester City arasında şu anda mali karşılık üzerine yoğunlaşan resmi görüşmelerin sonuçlanmasını beklediğini ortaya koydu.

Ayrıca oku: Anlaşma tamam: Beşiktaş, Salah transferini bitirdi, açıklama bu tarihte

Güvenilir gazeteci Matteo Moretto'ya göre Rodri, Real Madrid ile sözleşmesine dair tüm kişisel detayları tamamladıktan sonra artık yalnızca iki kulübün transfer bedeli konusunda anlaşmaya varmasını bekliyor.

Moretto, İspanyol orta saha oyuncusunun Real Madrid yönetimiyle sözleşme maddeleri konusunda tam bir anlaşmaya çoktan vardığını ve oyuncu tarafında herhangi bir engel kalmadığını belirtti. Böylece nihai karar Manchester City ile Real Madrid'in eline kalmış oldu.

Rodri, şu dönemde Real Madrid'in en önemli hedeflerinden biri konumunda. Yönetim, büyük tecrübesi, oyunu hem defansif hem de ofansif olarak yönetebilme kabiliyeti ve son yıllarda onu dünya futbolunun en öne çıkan yıldızlarından biri haline getiren liderlik kişiliği sayesinde onu orta sahayı güçlendirmek için ideal seçenek olarak görüyor.

Transferin bedeli, iki tarafı resmi açıklamadan ayıran tek nokta olarak kalırken, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birinin takıma katılmasını bekleyen Real Madrid taraftarları büyük bir heyecanla gelişmeleri takip ediyor.