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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tartışmalı... Katar, 2026 Dünya Kupası'nda ilk penaltı kararını aldı

Katar - İsviçre
Katar
İsviçre
Dünya Kupası
Katar
İsviçre
ABD

Impolo skoru açtı

İsviçre, Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltısını kazandı ve bunu bugün Cumartesi günü, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Levi's Stadyumu'nda oynanan 2. Grup'un ilk turu maçında Katar'ın kalesine attığı golle sonuçlandırdı.

Forvet Breel Embolo, 17. dakikada Katar kalecisi Mahmoud Abu Nada'nın sağ tarafına attığı isabetli bir vuruşla penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

2026 Dünya Kupası'ndaki bu ilk penaltı anı, Katarlı kalecinin faul yapmasından önce ofsayt olup olmadığı konusunda hakemlik tartışmalarına yol açtı.

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Dünya Kupası
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İsviçre
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Bosna Hersek
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Dünya Kupası
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Kanada
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Katar
QAT

İsviçre ve Katar, Bosna-Hersek ve ev sahibi Kanada'nın da yer aldığı Dünya Kupası'nın ikinci grubunda mücadele edecek.

Kanada, grubun ilk maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa ekibi bir gol öne geçse de, ev sahibi takım skoru eşitledi.



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