Tarık Çamdal yeni takımından asgari ücret alacak!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ara transfer döneminin son gününde Tarık Çamdal'ı 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Son olarak Antalyaspor forması giyen, 2014 yazında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4.75 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki performansı ve kazandığı yıllık ücret uzun süre tartışma konusu olmuştu.
Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor ile asgari ücret karşılığında anlaştığı ortaya çıktı.
Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Boş mukaveleye imza attı. Teknik direktörümüz oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." dedi.
Murat Sancak, ara transfer döneminde Emmanuel Adebayor ile de görüştüklerini ancak Togolu golcüyle anlaşamadıklarını da kaydetti.