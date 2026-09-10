Bugün yayımlanan bir İspanyol basın raporu, Real Madrid'in oyuncusu Yan Diomande'yi acı bir kabustan korumak için özel bir plan hazırladığını belirtti.

19 yaşındaki Diomande, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi. Kulüp, Leipzig'e 125 milyon euro ödedi ve oyuncunun performansa dayalı belirli hedefleri gerçekleştirmesine bağlı olarak bu rakam 140 milyon euroya kadar çıkabilir.

Tüm bunlara rağmen, Fildişi Sahilli oyuncunun şu ana kadar Real Madrid ile hiçbir maça ilk 11'de başlamamış olması biraz garip görünüyor. Oynadığı doğru, ancak her seferinde maçın son bölümünde sonradan oyuna girdi.

Real Madrid tarafından, özellikle de Mourinho'nun açıklamasına göre, Diomande ile temkinli davranmak gerekiyordu; onun için belirli bir plan vardı ve Real Madrid'de kimse bu plandan sapmayacaktı.

Teknik direktörün kendisi Inter maçından önce, Diomande ile kademeli bir şekilde ilerleyeceklerini, oyuncunun takıma geç katıldığını ve zamanının geleceğini açıklamıştı.

"Mundo Deportivo" gazetesi ise, birçok kişinin Real Madrid'in bu planında geçen yaz Mastantuono ile yaşananların gölgesini gördüğünü belirtti. Arjantinli, River Plate'ten 63,2 milyon euro karşılığında katılmıştı. On sekiz yaşındayken, parlak bir geleceği olan gelecek vadeden bir yıldız olarak Real Madrid ile sözleşme imzalamıştı.

Mastantuono'ya uyum sağlaması için yeterli zaman verilmedi; Xabi Alonso ile başından itibaren onu ilk 11'de oynatmaktan başka bir plan yoktu. Sadece tek bir maçta değil, birçok maçta oynatıldı ve Arjantinli, Real Madrid yönetiminin kendisine yüklediği yüksek beklentileri karşılamayı başaramadı.

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Yavaş yavaş Mastantuono ilk 11'den kayboldu ve yedek bir oyuncu haline geldi. Sadece bu da değil, bu yaz kiralık olarak Fiorentina'ya geçti.

Bu geçmişe bakıldığında, Real Madrid'in kulüp tarihinin en pahalısı olan 125 milyon euroluk transferi riske atmamak için Diomande ile temkinli davranması anlaşılabilir bir durum.