Tarihin en kızıl 2026 Dünya Kupası'nın açılışı

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı, bugün Perşembe günü ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı ve turnuva tarihinde ilk kez benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Daha önce hiç görülmemiş bir olay olarak, Dünya Kupası açılış maçında sadece 3 oyuncu oyundan atıldı; bunlardan ikisi Güney Afrika, biri ise Meksika'dan.

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50. dakikada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, Güney Afrika oyuncusu Sifilo Situlu'ya kırmızı kart gösterdi.

Maçın son dakikalarında da iki oyuncu oyundan atıldı: 84. dakikada "Al-Awlad" oyuncusu Thimba Zwane, ardından 90+2. dakikada Meksikalı César Montes.

Maç, 9. dakikada Julian Quionnes ve 67. dakikada tecrübeli Raul Jimenez'in golleriyle Meksika'nın 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Maçı, 2013 yılında uluslararası kariyerine başlayan ve 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta (biri İngiltere-Fransa çeyrek finali) görev alan 44 yaşındaki Sampaio yönetti.







