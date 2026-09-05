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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images

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Tarihi bir sahne: Arjantin'den Messi ile Ronaldo'yu tek takımda buluşturabilecek çağrı

C. Ronaldo
L. Messi
C. Tevez
Al Nassr FC
Inter Miami CF
M. United
Juventus
Portekiz
Arjantin
Suudi Arabistan
ABD
İngiltere
İtalya

Efsaneler arasında beklenen karşılaşma

Bir basın raporu, Arjantin efsanesi Lionel Messi ile Portekiz yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tek bir takımda buluşma ihtimalini ortaya koydu.

"tnt sports" ağının aktardığına göre, bu durum, gelecek aralık ayında düzenlenmesi planlanan Carlos Tevez'in veda maçında gerçekleşebilir. Tevez, maçın detayları hakkında Boca Juniors yönetimiyle birçok görüşme yaptı ve "Apache" iki yıldızı maça birlikte katılmaya davet etmeyi planlıyor.

Carlos Tevez'in kariyeri son derece dolu geçti; tahminlere göre West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus, Boca Juniors ve elbette Arjantin Milli Takımı gibi kulüplerde soyunma odasını paylaştığı yaklaşık 60 oyuncuyu davet edecek.

Ronaldo ve Messi'nin katılması halinde, bu, bir futbol neslinin tamamına damga vurmuş oyuncuların yer aldığı, olağanüstü ve eşi görülmemiş bir etkinlik olacak.

"Apache", Çin futbolunda geçirdiği kısa bir dönemin ardından Boca takımına dönüşünün ardından, Haziran 2022'de profesyonel futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca 11 şampiyonluk elde etmeyi, 94 gol atmayı ve 279 maça çıkmayı başardı.

Tevez, futbolu bıraktığından bu yana futbol dünyasıyla olan bağını sürdürdü, ancak antrenörlük kapısından; Rosario Central, Independiente ve Talleres Córdoba gibi kulüplerde deneyimler yaşadı.

Bombonera stadının kapılarının bu büyük etkinliğe açılması için öngörülen ilk tarih, 12 ve 13 aralık hafta sonu olarak belirtiliyor; bunun mümkün olmaması halinde ise 18 ve 19 aralık günleri. Bu, Arjantin Profesyonel Ligi'nin sonuyla çakışmayı önlemek için, özellikle de Boca Juniors'ın o günlerde maç oynayabileceği ve bunun Tevez'in veda maçının düzenlenmesine yer bırakmayacağı göz önünde bulundurularak planlanıyor.

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