Tarihi başarıların ardından: Eddie Howe, Newcastle'dan ayrılığını açıkladı

İngiliz kulübü Newcastle United, Eddie Howe'un takımın teknik direktörlüğü görevinden istifasını resmen açıkladı. 48 yaşındaki teknik adam, teknik ekibin başında geçirdiği yaklaşık beş yılın ardından "St James' Park"ın yedek kulübesini terk etti.

Bu istifa, takımın Premier Lig mücadelesini on ikinci sırada tamamladığı hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geldi. Howe, "Magpies"i iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımış, ayrıca 2024-2025 sezonunda İngiltere Lig Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

Ayrılığın ardından yaptığı ilk açıklamada Howe, "BBC"nin aktardığına göre şunları söyledi: "Bir süre kişisel olarak düşündükten sonra, görevimden ayrılmam için doğru zamanın bu olduğuna karar verdim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımı, kalbimi ve ruhumu durmaksızın bir enerjiyle kulübe verdiğim yaklaşık beş yılın ardından, uzaklaşmamın, enerjimi yeniden toplamamın ve biraz dinlenmemin hem benim hem de kulübün yararına olduğunu hissediyorum. Bu kararı almak son derece zor olsa da, içimde bunun doğru karar olduğunu biliyorum ve Newcastle United'ın teknik direktörü olmak hayatımın onuruydu."

Newcastle, yeni bir teknik direktörle anlaşma sürecinin ileri aşamalara ulaştığını doğruladı; göreve gelmesi için en güçlü aday olarak Alman teknik direktör Matthias Jaissle gösteriliyor. Howe'un ayrılığına, Jason Tindall, Graham Jones, Stephen Purches ve Simon Weatherstone'dan oluşan yardımcı teknik ekibinin yanı sıra kulübün fiziksel performans bölümü başkanı Dan Hodges de eşlik edecek.

Howe, göreve Kasım 2021'de gelmiş ve ilk sezonunda takımı on birinci sırada bitirmeyi başarmış, ardından 2022-2023 sezonunda ve 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılarak niteliksel bir sıçrama gerçekleştirmiş, ayrıca kulübe 70 yıldır kazanamadığı ilk büyük yerel kupasını armağan etmişti.

Takımın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son on altı turuna ulaşıp Barcelona karşısında elenmesine rağmen, yerel sonuçlardaki gerileme ve ligde 17 mağlubiyet alınması, takımın gelecek sezon için bir Avrupa kupası bileti kapmayı başaramamasına yol açtı.

Howe, açıklamalarını kulüpteki anılarından bahsederek şöyle tamamladı: "Burada bulunduğumuz süre boyunca pek çok hayali an yaşandı; ilk sezonumuzda küme düşmekten kurtulma mücadelesinden, kısa bir süre sonra St James' Park'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan unutulmaz tarihi gecelere kadar. Gelişim hızlı oldu, herkes bir araya gelerek vurucu bir güç haline geldik ve bunların hepsi hayatımın geri kalanında değer vereceğim anılar."