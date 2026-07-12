Tarih yazmaya devam ediyor… Messi yeni bir rekor kırdı

Lionel Messi, Cumartesi günü Arjantin ile İsviçre arasında oynanan çeyrek final maçında, Dünya Kupası tarihindeki 10. asistini yaparak yeni bir rekor kırdı ve böylece Dünya Kupası tarihinin gelmiş geçmiş en iyi asistçisi oldu; adını bir kez daha dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

39 yaşındaki Arjantinli yıldız, 10. dakikada köşe vuruşundan isabetli ve ustaca bir pas attı. Bu pas, takım arkadaşı Alexis McAllister'a ulaştı ve McAllister muhteşem bir golle skoru 1-0'a getirdi. Böylece Messi, efsanevi kariyerine yeni bir olağanüstü başarı daha ekledi.

Her alanda en iyisi

Bu başarıyla Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan, en çok oynayan, en çok galibiyet alan, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncusu oldu; bu, dünyanın en köklü turnuvasının tarihinde başka hiçbir oyuncunun başaramadığı muazzam bir başarıdır.

39 yaşında unutulmaz bir turnuva

Turnuvada şu ana kadar attığı 8 gol ve yaptığı 2 asistle Messi, teknik direktör Lionel Scaloni’nin yönettiği takımın mutlak lideri ve fiili kaptanı olarak kabul ediliyor; en zor ve en kritik anlarda takımın hücum yükünü omuzlarında taşıyor.