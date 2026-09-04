Tarih burada başladı: Mourinho, efsanesini yarattığı sahneye geri dönüyor

Cuma akşamı bütün gözler, Real Madrid ile Betis karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Sevilla'daki La Cartuja stadına çevriliyor; bu maç Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Kraliyet kulübünü bir araya getiren çelişkili duyguların gölgesinde oynanacak.

İspanyol "As" gazetesine göre, Betis'in kendi stadı Benito Villamarin'deki bakım çalışmaları nedeniyle geçen sezondan beri kullandığı bu stat, Portekizli teknik direktör için en güzel anıları barındırıyor; çünkü 2003 yılında Porto ile ilk Avrupa kupasını kazanarak efsanesinin başlangıcına tanıklık etti.

Kraliyet takımı ise aynı kalede karışık anılara sahip. 2023 yılında burada Kral Kupası'nı kazandı, ancak geçen yılın nisan ayında Barcelona karşısında son finalini burada kaybetti.

Mourinho, Benfica'yı birkaç ay çalıştırmış, ardından Uniao Leiria ile başarı elde etmiş ve Ocak 2022'de Porto tarafından çağrılmıştı.

Portekizli teknik direktör; Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenichev, Postiga ve Jorge Costa gibi bir grup öne çıkan yıldıza dayanarak takımı yeniden inşa etme çalışması yürüttü ve 21 Mayıs 2003'te UEFA Kupası'nı kazanarak teknik kariyerini şekillendirmeye başladı.

Bu, Celtic Glasgow'un iki ayrı uzatma devresinin ardından (3-2) mağlup edilmesiyle geldi; bu, 2004 yılında hızla devam eden efsanevi teknik direktörlük kariyerinin fitilini ateşleyen an oldu. O yıl Portekizli takımı finalde Monaco'yu geçerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Mourinho daha önce şöyle demişti: "La Cartuja'daki o maçı hayatımın en heyecan verici maçı olarak hatırlıyorum." Portekizli teknik adam, 23 yılın ardından Sevilla stadında yeniden çalıştırıcı olarak görev yapacak; ancak bu kez Real Madrid ile Betis'i İspanya Ligi'nde karşı karşıya getiren bir mücadelede.

Mourinho, stadın yenilenen tribünlerine ve atletizm pistinin kaldırıldığı sahaya baktığında o özel anıları yeniden yaşadı.

Benito Villamarin stadı, Mourinho için Betis karşısında bir başka heyecanlı Avrupa mücadelesine de tanıklık etmişti; kendisi Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde oynanan bu maç, Endülüs takımının şu ana kadar tek kez katıldığı ve bu sezon yeniden yer alacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki en ölümsüz galibiyeti sayılıyor.

2005 yılında Portekizli teknik direktörün yönetimindeki, Rus Roman Abramoviç'e ait güçlü takımı şaşırtan maçın tek golünü (1-0) Dani kaydetti.

Öte yandan Real Madrid, La Cartuja stadında çelişkili sicillere sahip. 7 Mayıs 2023'te Osasuna'yı Brezilyalı Rodrygo'nun ikili golüyle (2-1) mağlup ederek burada Kral Kupası'nı kazandı, ancak geçen yılın 23 Nisan'ında diğer finalde Barcelona karşısında iki ayrı uzatma devresinin ardından (3-2) mağlup olarak yenilginin acısını tattı; belirleyici golü Jules Kounde kaydetti.

Real Madrid, geçen yıl La Cartuja stadında İspanya Ligi'nde de yeniden zorluk yaşadı; uzatma dakikalarında Bellerin'in attığı öldürücü golle kalesi sarsıldı ve karşılaşma (1-1) berabere sona erdi. Vinicius, on beş dakikanın ardından golle öne geçmişti ancak yanıt gecikmedi.

Kraliyet kulübü, Betis'i kendi stadında yenmenin tadını 28 Ağustos 2021'den, yani 5 yıldan fazla bir süredir bilmiyor. O tarihte Benito Villamarin'de Carvajal'ın golüyle mücadeleyi (1-0) kazanmıştı. Endülüs kalesi o günden bu yana 3 beraberlik ve Betis'in 1 galibiyetine tanıklık etti.



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