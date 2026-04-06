Targi, Sundowns maçı öncesinde ağır bir darbe aldı

Tunuslu kulüp Taraji, 12 Nisan'da oynanacak Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Güney Afrikalı rakibi Mamelodi Sundowns ile karşılaşmadan birkaç gün önce ağır bir darbe aldı.

Tunus ekibi, yarı finalin ilk ayağında Rades Stadyumu'nda Güney Afrikalı rakibini ağırlayacak; rövanş maçı ise 18 Nisan'da Pretoria'da oynanacak.

Tunuslu takım, 2024 yılından bu yana ilk kez finale yükselmeyi ve 2019'daki son şampiyonluğundan bu yana kadranından eksik olan kıtasal unvanı geri kazanmayı umuyor. 2019'daki finalde, Faslı takımın hakem kararını protesto ederek çekilmesiyle sonuçlanan heyecan verici bir maçta Faslı takım El-Wedad'ı yenmişti.

Acı bir darbe

Kulüp, sosyal medya hesaplarında yayınladığı resmi bir açıklamayla, Cezayirli yıldızı Ksila Boualia'nın ayak bileğinde bir sakatlık yaşadığını ve bu durumun beklenen maçta forma giyememe riskini doğurduğunu doğruladı.

Açıklamada, oyuncunun sakatlığın niteliğini ve antrenmanlara ne zaman dönebileceğini belirlemek için daha fazla tıbbi muayeneye tabi tutulacağı belirtildi.

Boualia'nın yokluğu, özellikle çeyrek finalde Mısır'ın Al Ahly takımı karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından, takım için büyük bir teknik kayıp olarak değerlendiriliyor. Boualia, Tunus'ta 1-0 ve Kahire'de 3-2 kazanılan maçlarla Taraji'nin toplamda 4-2'lik skorla yarı finale yükselmesine katkıda bulunmuştu.

Sakatlıklar teknik ekibin planlarını altüst etti

Taraji'nin sıkıntıları Boualya ile sınırlı kalmadı. Kulüp, Şehab El-Jebali'nin de yerel ligde Etoile du Sahel ile oynanan maç sırasında sırtından ve ayak bileğinden sakatlandığını açıkladı. Oyuncunun, Sundowns maçı öncesinde hazırlık durumunun belirlenmesi için ayrıntılı tetkiklere tabi tutulması bekleniyor.